Анна Нетребко сменила менеджера после травли
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Анна Нетребко сменила менеджера после травли

Анна Нетребко сменила менеджера после травли
Оперная певица Анна Нетребко вышла в свет с новым мужчиной. Звезда оперы на днях произвела фурор своим появлением на свадьбе в старинном особняке. На торжество своих знакомых она пришла в компании не только своего мужа Юсифа Эйвазова, но и вместе с новым представителем. После недавнего увольнения и разрыва контракта с немецким лейблом Нетребко нашла себе другого влиятельного менеджера. Как рассказала Нетребко, теперь за организацию её выступлений и подписание контрактов будет отвечать некий Мигель Эстебан. «Спасибо за огромную работу в эти непростые месяцы», — обратилась Анна к своему новому партнеру. Похоже, что именно он помог артистке восстановить репутацию и вернуться на большую сцену. Вместе с этим заявлением певица опубликовала неоднозначное фото, вызвавшее слухи о том, что оперную диву с Мигелем связывают не только рабочие отношения. Фанатов смутила вальяжная поза менеджера, который для фото по-хозяйски положил певице свою руку на ее ногу. Комментариев на эту тему было так много, что Нетребко пришлось отдельно прокомментировать догадки публики.
Анна Нетребко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Артистка усмирила бурную фантазию фанатов и сообщила, что ничего, кроме смеха, эти обсуждения у неё не вызывают. «Меня серьезно посмешили комментарии насчёт моего нового менеджера… Моего мужа тоже посмешили», — ответила Анна на слухи об интрижке с менеджером. Напомним, что ранее Нетребко отказалась в ближайшее время выступать в России. Ей пришлось пойти на этот шаг под давлением зарубежных партнеров. Певица прямым текстом сказала в интервью, что она не была готова пожертвовать имуществом и европейским гражданством ради возвращения на родину.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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