Дарья Донцова рассказала об онкологии мужа
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Дарья Донцова рассказала об онкологии мужа

Дарья Донцова рассказала об онкологии мужа
Писательница Дарья Донцова поделилась подробностями страшного диагноза. Знаменитая писательница рассказала о страшном диагнозе супруга в 2021 году. Мужчина борется с раком кишечника. А Дарья Донцова всегда рядом и готова помочь любимому. 70-летняя Дарья Донцова признается, что стойко пережила новость о своем страшном диагнозе — «рак». Она спокойно занималась здоровьем, лечилась и в итоге победила. Но, когда узнала о том, что любимый муж болен тем же недугом, впала в истерику. Во время беседы с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» она подробно рассказала, как беда вновь пришла в ее семью.
Дарья Донцова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» После обследования у Александра Донцова выявили третью стадию рака кишечника. Писательница тут же позвонила знакомым врачам, желая сделать все возможное для спасения супруга. Также она обратилась в церковь. «Всех назвать не могу, более тысячи человек встали на молитву. И отмолили моего мужа. Рак кишечника, третья стадия. Тяжелая операция, тяжелая химия — и муж здоров. Мы весь этот год лечились, закончили только сейчас. Сделали ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография, она показала, что нет раковых клеток. Дальше только наблюдаться», — рассказала о победе самый продаваемый автор России ТАСС. Отметим, что Александр даже на операционном столе сохранял оптимизм и подбадривал жену, хотя ему пришлось перенести больше семи курсов химиотерапии. Донцова порадовалась, что из-за рака мужчина бросил курить, хотя эта привычка была с ним 60 лет. «Меня не сильно беспокоило снижение веса, если кто-то меня и беспокоил, то это жена, которая говорила, что нужно узнать, что с тобой происходит», — признавался Донцов в интервью. Дарья Аркадьевна признается, что сейчас в России есть все возможности для лечение онкологических заболеваний. Она призвала жителей при малейшей проблеме обращаться к врачу и регулярно проходить обследования, ведь это поможет выявить проблему на ранней стадии и спасет жизнь.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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