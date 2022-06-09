Денежная бутылка: мощный талисман для привлечения богатства
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Денежная бутылка: мощный талисман для привлечения богатства

Денежная бутылка: мощный талисман для привлечения богатства

Создать сильный талисман, привлекающий финансовое благополучие, может каждый. Его располагают в укромном месте дома, чтобы притягивать денежную удачу и позабыть о проблемах с финансами.


Создание талисманов своими руками — большая ответственность, поэтому подходить к процессу нельзя без твердой уверенности в том, что все получится. От настроя зависит многое, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбирать день, когда настроение на высоте. В таком случае создание талисмана, подкрепленное внутренней уверенностью, поможет преодолеть трудности с финансами.

Как создать денежную бутылку

Для создания талисмана в первую очередь нужно подобрать подходящую емкость. Лучше всего выбирать бутылку из темно-зеленого стекла, с широким горлышком и обязательно чистую. Любые этикетки нужно удалить без следа.

Осле того, как подходящая емкость найдена и отмыта, ее нужно оставить в укромном месте на день, положив внутрь блестящую монетку. Создавать талисман лучше всего в период, когда ночное светило находится в фазе роста, чтобы как можно быстрее получить первые доходы и привлечь в жизнь богатство.

Бутылку, простоявшую ночь в доме, наполняют предметами, символизирующими богатство. Это могут быть купюры, вырезки из журналов и просто слова, написанные на листке бумаги. Любые ассоциации с богатством и деньгами помещают в бутылку. После этого на ватку наносят несколько капель масла пачули, мандарина, кедра, бергамота или лаванды. Последний штрих — пробка. Ее можно сделать из зеленого или золотого сукна. Ткань сворачивают в плотный валик и плотно закупоривают бутылку.


Как заговорить талисман на привлечение богатства

Созданный талисман протирают чистой тряпочкой, смоченной родниковой или ключевой водой, приговаривая:

«Богатство в дом приглашаю, своими руками счастье кую, беды отваживаю. Талисман мой работу начинает, деньги ко мне притягивает, к счастью дорогу открывает, преграды с пути убирает».

Такой талисман создают на целый год, а после выбрасывают, не забыв поблагодарить за службу. С каждого заработка обязательно откладывают часть и помещают в копилку, чтобы деньги никогда не переводились, а денежная энергетика усиливалась. Через год талисман меняют, создавая новый по такому же принципу. Накопленные деньги важно пускать в русло развития. В противном случае, если доходы будут потрачены впустую, финансовая удача отвернется.

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По материалам: dailyhoro.ru

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