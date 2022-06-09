Джефф Грабб сообщил, что EA «сворачивает» поддержку Battlefield 2042
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Джефф Грабб сообщил, что EA «сворачивает» поддержку Battlefield 2042

Джефф Грабб сообщил, что EA «сворачивает» поддержку Battlefield 2042


На днях в Battlefield 2042 стартовал первый сезон, который смог немного оживить онлайн в игре. Поклонники Battlefield ждали старт первого сезона полгода, и за это время многие успели разочароваться в игре, что привело к низкому онлайну.

Как сообщил сегодня игровой инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста GrubbSnax, издательство EA приняло решение «сворачивать» поддержку Battlefield 2042. По его словам, сейчас команда, которая отвечает за Battlefield 2042, заметно сократилась, и большинство сотрудников уже перешли к ранней разработке новой части серии. Те же сотрудники, которые остались поддерживать Battlefield 2042, должны это делать с минимальными затратами, выполняя ранее обещанный игрокам план — выпустить 4 сезона в первый год поддержки.

Стоит сказать, что на заявление Грабба, когда его начали распространять СМИ, ответило издательство EA. Они сообщили, что поддержка игры продолжается, но без деталей:

Мы не отказываемся от Battlefield 2042 и обозначенных нами на основе пользовательских отзывов областей для улучшения игры, которые были изложены в недавнем обращении от разработчиков.

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По материалам: newxboxone

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