Екатерина Стриженова не постеснялась показаться в естественном виде без макияжа и укладки

54-летняя телеведущая Екатерина Стриженова поделилась фото, на котором позирует ранним утром в своей гримерной в «Останкино». Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Ее во всем поддерживает муж Александр. Пара частая гостья на светских раутах. А зрители почти каждый день видят Екатерину в студии «Доброе утро» и «Время покажет». Обычно она облачается в яркие наряды, которые подбирают стилисты. Звезда в свои 54 года может похвастаться моложавым видом. 8 июня Стриженова поделилась кадром, который сделала в «Останкино». Она покрасовалась без грима и укладки. Телеведущая не постеснялась показать, как выглядит без фильтров. Она была в небесно-голубом платье на запах. Гример готовилась навести красоту.Екатерина Стриженова «Московское время 4 часа 05 минут», — отметила звезда. Позже Екатерина уже покрасовалась в блузке и мини-юбке. Макияж освежил ее образ. Она вышла в эфир, как всегда в безупречном луке.Екатерина Стриженова Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. «Ну очень красивая», «А так вы даже моложе», «Выглядите прекрасно», «Не сразу узнала! Но вам хорошо даже без макияжа», «Катя, ну вы прекрасны», «Бесподобно выглядит», «Очень красивая, прям светитесь», «В такое раннее утро так выглядеть — круто», — прокомментировали пост подписчики.