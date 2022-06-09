Яна Кошкина рассталась с влиятельным любовником
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Яна Кошкина рассталась с влиятельным любовником

Яна Кошкина рассталась с влиятельным любовником
Актриса Яна Кошкина осталась без богатого жениха. Артистка — одна из самых желанных женщин отечественного шоу-бизнеса. Вместе с тем она является одновременно и одной из самых закрытых персон среди российских селебрити. Ей приписывали романы с такими знаменитостями, как Семен Слепаков, Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, но она ни разу не только не подтвердила эти слухи, но и не удосужилась вообще их прокомментировать — дескать, не стоит даже внимания.
Яна Кошкина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Вместе с тем в артистической тусовке говорят, что ее бойфренд совсем не из мира развлечений, а некий влиятельный политик. Именно поэтому Яну нигде не видели в свете за проявлением чувств к мужчинам. Она не только скрывала своего бойфренда, но и старалась не злить его лишний раз. Но, похоже, этим отношениям пришел конец. В личном блоге звезда опубликовала селфи со своим удивленным лицом и сообщила, что разорвала отношения с возлюбленным. «Оказывается, именно так выглядит лицо человека, с которым только что поделили имущество, и теперь он абсолютно свободен», — написала Яна Кошкина.  Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментариях посочувствовал знаменитой брюнетке. Похоже, что он в курсе личной жизни звезды проекта «Однажды в России».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лариса Андерсен рассказала о силе Весов
Лариса Андерсен рассказала о силе Весов
Яна Кошкина рассталась с влиятельным любовником
Яна Кошкина рассталась с влиятельным любовником
Слова-пароли для защиты от зла, врагов и безденежья
Слова-пароли для защиты от зла, врагов и безденежья
Джефф Грабб сообщил, что EA «сворачивает» поддержку Battlefield 2042
Джефф Грабб сообщил, что EA «сворачивает» поддержку Battlefield 2042
Екатерина Стриженова не постеснялась показаться в естественном виде без макияжа и укладки
Екатерина Стриженова не постеснялась показаться в естественном виде
Маша Распутина высказалась об ориентации Максима Галкина
Маша Распутина высказалась об ориентации Максима Галкина
Денежная бутылка: мощный талисман для привлечения богатства
Денежная бутылка: мощный талисман для привлечения богатства
THE HOUSE OF THE DEAD: Remake на Xbox теперь поддерживает мышь
THE HOUSE OF THE DEAD: Remake на Xbox теперь поддерживает мышь
Многие игроки рекомендуют опробовать Chorus по подписке Game Pass
Многие игроки рекомендуют опробовать Chorus по подписке Game Pass
8 вещей, за которые мы не должны ни перед кем извиняться
8 вещей, за которые мы не должны ни перед кем извиняться
Максим Галкин посетовал, что журналисты пишут, будто он «поливает грязью Родину»
Максим Галкин посетовал, что журналисты пишут, будто он «поливает
Юлия Высоцкая показала себя в 22 года, когда в нее влюбился Кончаловский
Юлия Высоцкая показала себя в 22 года, когда в нее влюбился

Топ на сегодня

ЧП: Кассирша украла десятки миллионов у клиентов
ЧП: Кассирша украла десятки миллионов у клиентов
Роберто Серрано опубликовал свои ожидания от Xbox & Bethesda Showcase
Роберто Серрано опубликовал свои ожидания от Xbox & Bethesda
Лариса Андерсен рассказала, каким знакам Зодика повезет
Лариса Андерсен рассказала, каким знакам Зодика повезет
Слух: Новый Minecraft анонсируют на Xbox & Bethesda Showcase
Слух: Новый Minecraft анонсируют на Xbox & Bethesda Showcase
Янина Студилина рассказала о разводе с Александром Роднянским — младшим: "Последние события поставили точку в наших отношениях"
Янина Студилина рассказала о разводе с Александром Роднянским —

Еще по теме

Ведущая Первого канала обнажилась для пикантной фотосессии
Мимими дня: Кристина Асмус опубликовала видео со своим мужем Гариком Харламовым
Яна Кошкина свалилась от вируса после операции
Гарик Харламов высказался о рукоблудии