Яна Кошкина рассталась с влиятельным любовником

Актриса Яна Кошкина осталась без богатого жениха. Артистка — одна из самых желанных женщин отечественного шоу-бизнеса. Вместе с тем она является одновременно и одной из самых закрытых персон среди российских селебрити. Ей приписывали романы с такими знаменитостями, как Семен Слепаков, Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, но она ни разу не только не подтвердила эти слухи, но и не удосужилась вообще их прокомментировать — дескать, не стоит даже внимания.Яна Кошкина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Вместе с тем в артистической тусовке говорят, что ее бойфренд совсем не из мира развлечений, а некий влиятельный политик. Именно поэтому Яну нигде не видели в свете за проявлением чувств к мужчинам. Она не только скрывала своего бойфренда, но и старалась не злить его лишний раз. Но, похоже, этим отношениям пришел конец. В личном блоге звезда опубликовала селфи со своим удивленным лицом и сообщила, что разорвала отношения с возлюбленным. «Оказывается, именно так выглядит лицо человека, с которым только что поделили имущество, и теперь он абсолютно свободен», — написала Яна Кошкина. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментариях посочувствовал знаменитой брюнетке. Похоже, что он в курсе личной жизни звезды проекта «Однажды в России».