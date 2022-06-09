Юлия Меньшова жестко высказалась о возвращении иностранных брендов в Россию
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Юлия Меньшова жестко высказалась о возвращении иностранных брендов в Россию

Юлия Меньшова жестко высказалась о возвращении иностранных брендов в Россию
Ведущая Юлия Меньшова в недоумении от ситуации. В эту среду, 8 июня, стало известно, что до конца этого месяца на российский рынок намерены вернуться магазины испанской торговой компании, которой принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti и другие. В феврале этого года они заявили об уходе из нашей страны на фоне событий в мире. Телеведущая и актриса Юлия Меньшова в телеграм-канале дала свою оценку демаршам компаний, сначала ушедших с российского рынка, а теперь вернувшихся или же объявивших о возвращении.
Юлия Меньшова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я вот думаю: а как это технически происходит в нашем безумном мире? То есть буквально кто-то звонит «главному» и говорит: так, срочно надо сделать вид, что вы закрываетесь! Потери вашей прибыли никого не интересуют! А потом кто-то также шепотом говорит в трубку: все, эмоциональная буря в мире поутихла, ладно — можете снова открываться», — порассуждала Юлия Меньшова. Она четко сформулировала свою позицию, назвав подобные решения руководства компаний лицемерием и диктатурой, которой обязан подчиняться бизнес. «В целом, для меня все эти уходы и возвращения крупных торговых компаний — демонстрация какого-то адского и постыдного лицемерия. Позиции, в которой нас так усиленно пытались уверить, в этом всем нет — ровно никакой. Зато есть максимально наглядный пример чудовищной диктатуры «новой этики», где под козырек вынужден брать даже бизнес», — заключила Юлия Меньшова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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