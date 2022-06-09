Китайские соловьи обосновались в Великобритании

Вадим Карасев

Орнитологи из Британского центра экологии и гидрологии (UKCEH) сообщили о появлении на территории Великобритании популяций нового инвазивного вида — китайского соловья (Leiothrix lutea).

Китайский соловей, известный также как желтогорлая мезия или пекинская малиновка, — певчая птица, принадлежащая к семейству кустарницевых, представители которого обитают в Южной Азии, а отдельные виды встречаются и в Африке. Родина китайского соловья — горные районы южной части Китая и Гималаи, включая Бутан, Непал и некоторые районы Бирмы. Она населяет горные леса на высотах до 2300 метров над уровнем моря. Это небольшая птица, длиной до 15 см, у нее ярко-красный клюв, желто-оранжевое горло, оливково-зеленая голова и серая спина. Птица ведет скрытный образ жизни, поэтому ее нелегко увидеть в природе, гораздо чаще люди слышат ее пение. Ценители птичьего пения в Китае издавна содержали этих птиц в клетках.

В 1918 году китайский соловей был завезен на Гавайские острова, где со временем широко распространился в местных лесах. Также он был выпущен в Западной Австралии, но не прижился. В центральной и южной Японии он распространен с 1980-х годов. Также устойчивые популяции китайского соловья в дикой природе существуют во Франции, Испании (парк Кольсерола в Каталонии), Италии и на острове Реюньон. Распространению вида в Европе препятствуют холодные зимы.

В Великобритании ранее неоднократно случались разовые наблюдения китайских соловьев, которые, видимо, сбежали или были выпущены владельцами. Исследователи под руководством Ричарда Бротона (Richard K. Broughton) из Оксфордского университета обнаружили значительное количество китайских соловьев в Уилтшире и Сомерсете. Предполагается, что птицы сумели освоиться в местном климате и начали размножаться в природе. Если данные о размножении китайских соловьев в Великобритании подтвердятся, то эти птицы могут стать распространенными обитателями британских садов, парков и лесов. Более мягкие зимы в результате изменения климата облегчают распространение китайских соловьев, а кормушки для птиц в британских садах дают им надежный источник пищи, чтобы пережить зиму.

Экологи обеспокоены тем, что новый вид может конкурировать с местными птицами, такими как малиновки и черноголовые славки, за среду обитания, жизненное пространство и пищу, что может отрицательно повлиять на численность местных видов. Однако авторы работы полагают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы делать выводы о долгосрочных последствиях появления китайских соловьев.

Ричард Бротон говорит, что мониторинг китайских в Великобритании будет иметь решающее значение для определения его распространенности в этой стране, и попросил общественность сообщать о наблюдениях через приложение BirdTrack Британского фонда орнитологии или приложение iRecord. Информация об инвазивных видах и о том, как сообщить о них, размещена на сайте Секретариата неместных видов Великобритании (Great Britain Non-native Species Secretariat).

Исследование опубликовал журнал Ibis.