Конкурсный отбор муниципальных служащих хотят разрешить регулировать законом РФ
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Конкурсный отбор муниципальных служащих хотят разрешить регулировать законом РФ

Конкурсный отбор муниципальных служащих хотят разрешить регулировать законом РФ

18:54  Автор: Наталия Васильева



Заксобрание Вологодской области предложило предоставлять гражданам право участия в конкурсе на заключение договора о целевом обучении путем издания отдельного закона субъекта РФ. Согласно этой инициативе, в таком конкурсном отборе должны участвовать граждане, владеющие государственным языком РФ и впервые обучающиеся очно в вузах, техникумах и колледжах. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

В настоящее время, согласно статье 28.1 Закона о муниципальной службе в РФ, участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении могут граждане, впервые обучающиеся очно в вузах, колледжах и техникумах за счет бюджета. Депутаты Заксобрания Вологодской области предложили дополнить ее новым положением, предусматривающим издание отдельного закона субъекта РФ, который регулировал бы вопрос участия в конкурсе будущих муниципальных служащих.

Действующая редакция статьи 28.1 предусматривает, что органы местного самоуправления могут проводить подготовку граждан для муниципальной службы на договорной основе. 

В соответствии с положениями Закона о государственной гражданской службе РФ, порядок заключения договора о целевом обучении между госорганом и гражданином устанавливается указом президента, нормативным правовым актом уполномоченного Правительством федерального органа исполнительной власти и законодательством субъекта РФ. В связи с чем каждый субъект РФ самостоятельно определяет порядок заключения договора о целевом обучении между госорганом и гражданином с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы после окончания обучения.

Предлагаемые изменения в Закон о муниципальной службе позволят субъектам РФ самостоятельно решать вопрос о необходимости регулирования законом субъекта РФ вопроса участия в конкурсе будущих муниципальных служащих, говорится в пояснительной записке к документу. 

Согласно заключению Комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном собрании, законопроектом должна быть учтена взаимосвязь государственной и муниципальной службы, которая обеспечивается в том числе через единство требований к подготовке кадров для государственной гражданской службы и муниципальной службы.



#госслужба #власть


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По материалам: pnp.ru

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