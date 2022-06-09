Ксения Собчак заныла из Европы, как ей плохо живется

Ведущая и журналистка Ксения Собчак плачет по старым временам. Так называемая журналистка продолжает плакать по красивой жизни. На этот раз бывшая ведущая «Дома-2» прилетела в Венецию и жалуется, что у нее «очень странное ощущение».Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «В такие моменты начинаешь ценить поездки в Европу. Потому что понимаешь, что каждая — может стать последней. И, конечно, вся эта мелкобуржуазная жизнь с кафе, ресторанами кажется из прошлой жизни. Чувствуешь, как будто ты вырвался из 1976 года СССР и ничего не видел», — совершенно серьезно говорит эта женщина в соцсетях. Наверное, светскую львицу расстроило, что люксовые бренды временно приостановили деятельность в России. Но, как говорила недавно Маргарита Симоньян, «пусть это будет самой большой твоей проблемой».