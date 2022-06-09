Лариса Андерсен рассказала о силе Весов
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Лариса Андерсен рассказала о силе Весов

Лариса Андерсен рассказала о силе Весов
Астролог Лариса Андерсен поделилась дельными советами, чем лучше заниматься 9 июня. 🌷9  июня 2022 года🌷 🌏 10 - 11 лунные сутки 🌔Растущая луна ♎Луна в Весах Располагает к общению, особенно с любимым человеком. Вы можете найти новые общие интересы. ❤❤ Благоприятно заниматься всеми видами искусства и созерцать прекрасное, созданное природой или человеком. ☘🌹Очень хорошее время для общения с природой, садово-огородной работы. Можно сажать и сеять любые растения, пересаживать, подкармливать, собирать урожай. Силы Весов влияют прежде всего на бедра, мочевой пузырь и почки. Людям с диабетом и панкреатитом нужно быть особенно осторожными. Можно делать пластические операции, удалять зубы, лечить уши. Именно в дни Весов следует начать процедуры по избавлению от лишнего веса.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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