Лера Кудрявцева запечатлелась с молодым мужем на яхте в годовщину свадьбы
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Лера Кудрявцева запечатлелась с молодым мужем на яхте в годовщину свадьбы

Лера Кудрявцева запечатлелась с молодым мужем на яхте в годовщину свадьбы
Телеведущая Лера Кудрявцева отмечает сегодня сразу два семейных праздника с Игорем Макаровым. Известная телеведущая Лера Кудрявцева восьмого июня отмечает сразу две важные даты – годовщину отношений и свадьбы с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. В честь этих двух событий Лера Кудрявцева сделала то, на что решается довольно редко. Звезда поделилась совместным и очень нежным снимком с мужем. Кадр был сделан во время отдыха пары в теплых краях. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров лежат в обнимку на яхте. Блондинка облачена в шорты и ярко-розовую майку, подхватив волосы лентой. Игорь Макаров полуобнажен, он в одних шортах и бейсболке.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров «10 лет вместе. 9 – официально! Люблю, как и прежде», — призналась публично в любви к мужу Лера Кудрявцева. Первой на снимок отреагировала телесваха, ведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Лариса Гузеева. «Клевые!» — написала она. К поздравлениям паре присоединились Катя Гордон, Мария Голубкина, Лена Борщева и другие звезды. Лера Кудрявцева также поделилась свадебным кадром с Игорем Макаров.  Пару запечатлели во время танца.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров Стоит отметить, что Игорь Макаров завершил свою профессиональную карьеру и пока ищет, чем заняться дальше. Поэтому Лере Кудрявцевой сейчас приходится самой содержать  мужа и 3-летнюю дочку Машу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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