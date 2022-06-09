Максим Галкин рассказал о любви к родине: "Я ни разу не облил грязью свою любимую Россию"
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Максим Галкин рассказал о любви к родине: "Я ни разу не облил грязью свою любимую Россию"

Максим Галкин рассказал о любви к родине: "Я ни разу не облил грязью свою любимую Россию"

Максим Галкин опубликовал в инстаграме* новое обращение, в котором высказался о любви к России и прокомментировал статьи в СМИ, которые цитируют фрагменты его выступлений в Израиле.

Шоумен заявил, что его упрекают в "поливании грязью" родины, чего он не делает.

Некоторые средства массовой информации, рассматривая кусочки из моих концертов, пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей родины. Так вот, запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную и любимую Россию.

Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых и жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Я имею на это право как сатирик и буду это делать, как делал раньше. Мои выступления ничем не отличаются от тех выступлений, которые были в многочисленных городах России за все эти годы, — заявил он, добавив, что всегда был "за народ".

Обращение Галкина в своем инстаграме* опубликовала и его жена, певица Алла Пугачева, добавив комментарий:

Имеющий уши, да услышит.

Напомним, Галкин столкнулся с резкой критикой в России после того, как осудил военную спецоперацию РФ на Украине и уехал из страны. Сейчас вместе с Аллой Пугачевой и детьми Галкин живет в Израиле. По словам Пугачевой, они не собираются оставаться там навсегда и планируют вернуться в Россию к осени.

Раскритиковали в Россию и саму Пугачеву: ранее на фасаде телецентра "Останкино" появилось оскорбительное обращение к певице. Пугачева ответила недоброжелателям в соцсетях:

Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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