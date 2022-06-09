Маша Распутина высказалась об ориентации Максима Галкина

Певица Маша Распутина сделала заявление. Максим Галкин потерял всякие берега на чужбине. От заявления к заявлению в социальных сетях он становится все жестче и нетерпимее в своих суждениях. Похоже, что артист уже принял решение не возвращаться в Россию и рвет все возможные связи окончательно. А во время концертов в Израиле он, мягко говоря, ведет себя некрасиво, выставляя своих поклонников в родном отечестве посмешищем для чужестранцев. Он прошелся по способности русских выпивать и их поведении на отдыхе в Египте.Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Маша Малиновская после этого тоже не стала церемониться с Максимом Галкиным, отвечая на вопросы своих подписчиков. Фолловеры спросили, не гей ли муж Аллы Пугачевой, и она дала сразу два ответа. «В определенном смысле, да», — написала она. Кроме того, опубликовала мем с цитатой Ларисой Гузевой, которую так часто использовал Гарик Харламов в своих юмористических постах. «Не гей, но…» — написала Малиновская, где на месте многоточия нужно вставить острые слова ведущей шоу «Давай поженимся!».