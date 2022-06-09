Microsoft о PC Game Pass: рост на 300%, успех Fortnite в xCloud и другое
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Microsoft о PC Game Pass: рост на 300%, успех Fortnite в xCloud и другое

Microsoft о PC Game Pass: рост на 300%, успех Fortnite в xCloud и другое


Компания Microsoft провела брифинг для СМИ перед Xbox & Bethesda Showcase, и сегодня различные игровые издания публикуют выдержки из него. Том Уоррен, журналист The Verge, опубликовал интересные детали, которые компания сообщила журналистам в ходе этого мероприятия:



Сервис PC Game Pass показал отличный рост за последние 12 месяцев — он составил 300%. Цифры по количеству игроков, которые используют сервис, не приводятся.



Fortnite стала первой игрой в Xbox Cloud Gaming, в которую можно играть бесплатно без подписки Game Pass Ultimate. Как отметила Microsoft, 20% пользователей, играющих в Fortnite через Xbox Cloud Gaming, стали новыми пользователями сервисов Xbox — ранее они с ними не были знакомы.



Microsoft «действительно сосредоточена» на улучшении приложения Xbox для PC.



Фил Спенсер рассказал, что Microsoft Store для PC все еще не идеален. По его словам, компания добилась прогресса за последний год, но есть куда его улучшать.

Напомним, в ходе того же брифинга Microsoft рассказала о планах на 5 эксклюзивов внутренних студий Xbox на ближайший год.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Показали полноценный геймплей Call of Duty: Modern Warfare II
Показали полноценный геймплей Call of Duty: Modern Warfare II
Анонсирован хоррор ROUTINE — в Game Pass сразу после релиза
Анонсирован хоррор ROUTINE — в Game Pass сразу после релиза
Microsoft о PC Game Pass: рост на 300%, успех Fortnite в xCloud и другое
Microsoft о PC Game Pass: рост на 300%, успех Fortnite в xCloud и
"Почти все русские коллеги покинули страну": Джон Малкович дал интервью Михаилу Зыгарю
"Почти все русские коллеги покинули страну": Джон Малкович
Анастасия Волочкова высказала о своей свадьбе
Анастасия Волочкова высказала о своей свадьбе
Оксану Федорову запечатлели в объятиях любимого мужа
Оксану Федорову запечатлели в объятиях любимого мужа
Официально: Game Pass станет доступен на телевизорах Samsung в этом месяце
Официально: Game Pass станет доступен на телевизорах Samsung в этом
Xbox Cloud Gaming стал доступен в двух новых странах
Xbox Cloud Gaming стал доступен в двух новых странах
Дарья Донцова рассказала об онкологии мужа
Дарья Донцова рассказала об онкологии мужа
Шахназаров возмутился новым способом заработка Ксении Собчак
Шахназаров возмутился новым способом заработка Ксении Собчак
Новые подтверждения релиза Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge уже 16 июня
Новые подтверждения релиза Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s
Бесплатно на Xbox можно забрать 2 игры — Smoke and Sacrifice и A Knight’s Quest
Бесплатно на Xbox можно забрать 2 игры — Smoke and Sacrifice и A

Топ на сегодня

Лариса Андерсен рассказала о силе Весов
Лариса Андерсен рассказала о силе Весов
8 вещей, за которые мы не должны ни перед кем извиняться
8 вещей, за которые мы не должны ни перед кем извиняться
Юлия Высоцкая показала себя в 22 года, когда в нее влюбился Кончаловский
Юлия Высоцкая показала себя в 22 года, когда в нее влюбился
Максим Галкин посетовал, что журналисты пишут, будто он «поливает грязью Родину»
Максим Галкин посетовал, что журналисты пишут, будто он «поливает
Маша Распутина высказалась об ориентации Максима Галкина
Маша Распутина высказалась об ориентации Максима Галкина

Еще по теме

В Xbox Cloud Gaming добавили первую игру не из Game Pass — это Fortnite
Microsoft Flight Simulator — самая популярная игра в Xbox Cloud Gaming за март
Xbox Cloud Gaming позволяет играть в Fortnite даже на часах Samsung
Все игры Xbox в будущем будут доступны через Xbox Cloud Gaming