Microsoft о PC Game Pass: рост на 300%, успех Fortnite в xCloud и другое





Компания Microsoft провела брифинг для СМИ перед Xbox & Bethesda Showcase, и сегодня различные игровые издания публикуют выдержки из него. Том Уоррен, журналист The Verge, опубликовал интересные детали, которые компания сообщила журналистам в ходе этого мероприятия:

Сервис PC Game Pass показал отличный рост за последние 12 месяцев — он составил 300%. Цифры по количеству игроков, которые используют сервис, не приводятся.Fortnite стала первой игрой в Xbox Cloud Gaming, в которую можно играть бесплатно без подписки Game Pass Ultimate. Как отметила Microsoft, 20% пользователей, играющих в Fortnite через Xbox Cloud Gaming, стали новыми пользователями сервисов Xbox — ранее они с ними не были знакомы.Microsoft «действительно сосредоточена» на улучшении приложения Xbox для PC.Фил Спенсер рассказал, что Microsoft Store для PC все еще не идеален. По его словам, компания добилась прогресса за последний год, но есть куда его улучшать.

Напомним, в ходе того же брифинга Microsoft рассказала о планах на 5 эксклюзивов внутренних студий Xbox на ближайший год.