Мосты – гордость современного государства

Вадим Карасев

Стоя на мосту, часто захватывает дух от его масштаба и величественности. Сегодня мы не можем представить жизнь без мостов и тоннелей. Они соединяют города, поселки, регионы, влияют на культурную взаимосвязь, развивают экономическую жизнь страны. За созданием мостов стоят профессионалы своего дела, которые с горящими глазами принимаются за свою работу, чтобы увидеть результат трудов, который будет десятки лет служить на пользу людей. Таким профессионалом является почетный строитель, призванный эксперт мостостроительной области и главный менеджер по строительству мостов и тоннелей ООО «Рубеж-М» Юрий Жуков.

Более двадцати лет назад Юрий Жуков создал компанию ООО «Рубеж-М», которая сегодня занимает лидирующие позиции в области мосто- и тоннелестроительства. Благодаря уникальным технологиям, инновационному подходу, высокому профессионализму ООО «Рубеж-М» стал крупным экспертом, создающим масштабные и стратегически важные объекты.

ООО «Рубеж-М» - первая компания в стране, которая стала применять технологии легкого высококачественного бетона в строительстве мостов с широкими пролетами. Такой подход позволил на 30% снизить вес конструкций без ущерба прочности. В сфере тоннелестроительства ООО «Рубеж-М» одна из первых применила метод анкерных технологий. Эти инновационные разработки позволяют компании ООО «Рубеж-М» создавать на долгие годы прочные и качественные строения, выдерживающие колоссальную нагрузку грузового и легкового транспорта.

Реализация каждого проекта – это событие, как в жизни региона, так и в жизни самой компании. С одной стороны, строительство моста, дает импульс для развития экономики и жизни городов, с другой стороны, сотрудники компании видят свои потрясающие результаты работы, пользу, которую приносят их конструкции для населения, и наблюдают за ними долгие годы. Это является отличительной чертой профессии строителя, поэтому у специалистов не может быть выгорания – ты всегда создаешь что-то новое, масштабное и необходимое для жизни людей.

Примером для сотрудников является основатель и руководитель ООО «Рубеж-М» Юрий Жуков. Жуков окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство». После окончания академии Юрий Жуков основал компанию ООО «Рубеж-М». Будучи руководителем уже крупной компании, Жуков продолжил обучение, поступив в Казанский (Приволжский) федеральный университет на специализацию «Судебно-правовая юриспруденция». Сегодня, несмотря на загруженность на своем предприятии, Юрий занимается научными исследованиями, пишет авторские статьи в отраслевые издания, выступает на мероприятиях и конференциях, изучает новые разработки и способствует развитию молодых специалистов в мосто- и тоннелестроительной области.

Кроме программы по содействию в подготовке будущих профессионалов, в компании ООО «Рубеж-М» реализуется экологическая программа, которую возглавляет лично Юрий Жуков. Эко-проект включает такие вопросы по защите окружающей среды, как: выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, вырубка древесной растительности, создание искусственных барьеров, загрязнение водоемов и почвы, чрезмерное потребление энергии. При создании каждого строительного объекта специалисты ООО «Рубеж-М» тщательно изучают и прорабатывают все экологические вопросы.

В настоящий момент ООО «Рубеж-М» участвует в реализации масштабного проекта в Новосибирской области – строительстве мостового перехода через реку Обь. Этот стратегический проект изменит облик Новосибирска и окажет влияние на экономическое развитие Новосибирской области. Общая длина мостового перехода составляет 5,1 километра и включает в себя строительство и инженерное обеспечение правобережной транспортной развязки, двух путепроводов через железнодорожные линии Транссибирской магистрали и железнодорожные пути в створе ул.Станиславского, а также реконструкцию путепровода в створе ул.Зыряновской. Такими проектами компания гордится, ведь за каждым сантиметром моста стоят работа, время и труд каждого специалиста ООО «Рубеж-М».



