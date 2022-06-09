Мосты – гордость современного государства
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Мосты – гордость современного государства

Мосты – гордость современного государства

Стоя на мосту, часто захватывает дух от его масштаба и величественности. Сегодня мы не можем представить жизнь без мостов и тоннелей. Они соединяют города, поселки, регионы, влияют на культурную взаимосвязь, развивают экономическую жизнь страны. За созданием мостов стоят профессионалы своего дела, которые с горящими глазами принимаются за свою работу, чтобы увидеть результат трудов, который будет десятки лет служить на пользу людей. Таким профессионалом является почетный строитель, призванный эксперт мостостроительной области и главный менеджер по строительству мостов и тоннелей ООО «Рубеж-М» Юрий Жуков.

Более двадцати лет назад Юрий Жуков создал компанию ООО «Рубеж-М», которая сегодня занимает лидирующие позиции в области мосто- и тоннелестроительства. Благодаря уникальным технологиям, инновационному подходу, высокому профессионализму ООО «Рубеж-М» стал крупным экспертом, создающим масштабные и стратегически важные объекты.

ООО «Рубеж-М» - первая компания в стране, которая стала применять технологии легкого высококачественного бетона в строительстве мостов с широкими пролетами. Такой подход позволил на 30% снизить вес конструкций без ущерба прочности. В сфере тоннелестроительства ООО «Рубеж-М» одна из первых применила метод анкерных технологий. Эти инновационные разработки позволяют компании ООО «Рубеж-М» создавать на долгие годы прочные и качественные строения, выдерживающие колоссальную нагрузку грузового и легкового транспорта.

Реализация каждого проекта – это событие, как в жизни региона, так и в жизни самой компании. С одной стороны, строительство моста, дает импульс для развития экономики и жизни городов, с другой стороны, сотрудники компании видят свои потрясающие результаты работы, пользу, которую приносят их конструкции для населения, и наблюдают за ними долгие годы. Это является отличительной чертой профессии строителя, поэтому у специалистов не может быть выгорания – ты всегда создаешь что-то новое, масштабное и необходимое для жизни людей.

Примером для сотрудников является основатель и руководитель ООО «Рубеж-М» Юрий Жуков. Жуков окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство». После окончания академии Юрий Жуков основал компанию ООО «Рубеж-М». Будучи руководителем уже крупной компании, Жуков продолжил обучение, поступив в Казанский (Приволжский) федеральный университет на специализацию «Судебно-правовая юриспруденция». Сегодня, несмотря на загруженность на своем предприятии, Юрий занимается научными исследованиями, пишет авторские статьи в отраслевые издания, выступает на мероприятиях и конференциях, изучает новые разработки и способствует развитию молодых специалистов в мосто- и тоннелестроительной области.

Кроме программы по содействию в подготовке будущих профессионалов, в компании ООО «Рубеж-М» реализуется экологическая программа, которую возглавляет лично Юрий Жуков. Эко-проект включает такие вопросы по защите окружающей среды, как: выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, вырубка древесной растительности, создание искусственных барьеров, загрязнение водоемов и почвы, чрезмерное потребление энергии. При создании каждого строительного объекта специалисты ООО «Рубеж-М» тщательно изучают и прорабатывают все экологические вопросы.

В настоящий момент ООО «Рубеж-М» участвует в реализации масштабного проекта в Новосибирской области – строительстве мостового перехода через реку Обь. Этот стратегический проект изменит облик Новосибирска и окажет влияние на экономическое развитие Новосибирской области. Общая длина мостового перехода составляет 5,1 километра и включает в себя строительство и инженерное обеспечение правобережной транспортной развязки, двух путепроводов через железнодорожные линии Транссибирской магистрали и железнодорожные пути в створе ул.Станиславского, а также реконструкцию путепровода в створе ул.Зыряновской. Такими проектами компания гордится, ведь за каждым сантиметром моста стоят работа, время и труд каждого специалиста ООО «Рубеж-М».


# ---

Последние новости

Официально: Game Pass станет доступен на телевизорах Samsung в этом месяце
Официально: Game Pass станет доступен на телевизорах Samsung в этом
Xbox Cloud Gaming стал доступен в двух новых странах
Xbox Cloud Gaming стал доступен в двух новых странах
Дарья Донцова рассказала об онкологии мужа
Дарья Донцова рассказала об онкологии мужа
Шахназаров возмутился новым способом заработка Ксении Собчак
Шахназаров возмутился новым способом заработка Ксении Собчак
Новые подтверждения релиза Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge уже 16 июня
Новые подтверждения релиза Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s
Бесплатно на Xbox можно забрать 2 игры — Smoke and Sacrifice и A Knight’s Quest
Бесплатно на Xbox можно забрать 2 игры — Smoke and Sacrifice и A
Тодд Филлипс подтвердил начало съемок "Джокера 2"
Тодд Филлипс подтвердил начало съемок "Джокера 2"
Подборка редких продуктов, которые мало кто пробовал
Подборка редких продуктов, которые мало кто пробовал
Китайские соловьи обосновались в Великобритании
Китайские соловьи обосновались в Великобритании
Юлия Меньшова жестко высказалась о возвращении иностранных брендов в Россию
Юлия Меньшова жестко высказалась о возвращении иностранных брендов в
Лера Кудрявцева запечатлелась с молодым мужем на яхте в годовщину свадьбы
Лера Кудрявцева запечатлелась с молодым мужем на яхте в годовщину
Поцелуи моделей, вог и российская балерина: Mugler представил фэшн-фильм с Беллой Хадид и дочерью Мадонны Лурдес Леон
Поцелуи моделей, вог и российская балерина: Mugler представил

Топ на сегодня

Лариса Андерсен рассказала о силе Весов
Лариса Андерсен рассказала о силе Весов
8 вещей, за которые мы не должны ни перед кем извиняться
8 вещей, за которые мы не должны ни перед кем извиняться
Юлия Высоцкая показала себя в 22 года, когда в нее влюбился Кончаловский
Юлия Высоцкая показала себя в 22 года, когда в нее влюбился
Максим Галкин посетовал, что журналисты пишут, будто он «поливает грязью Родину»
Максим Галкин посетовал, что журналисты пишут, будто он «поливает
Наргиз Закировой может светить приличный срок
Наргиз Закировой может светить приличный срок

Еще по теме

В ночь на 26 сентября в Петербурге разведут все мосты через Большую и Малую Неву
В ночь на 25 сентября в Петербурге разведут все мосты через Большую и Малую Неву
В ночь на 22 сентября в Петербурге разведут все мосты через Неву, кроме Биржевого
В ночь на 28 сентября в Петербурге разведут все мосты через Большую и Малую Неву