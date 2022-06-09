Новые подтверждения релиза Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge уже 16 июня

Вадим Карасев





Несколько дней назад в сети обратили внимание, что Playstation Store обозначает в качестве даты релиза ожидаемой битэмап игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge уже этот месяц — 16 июня. Пока разработчики официально не подтвердили, что действительно намерены выпустить новый проект про Черепашек-Ниндзя в этом месяце, но появились новые слухи, которые на это указывают.

Если изначально слухи о 16 июня пошли из базы данных Playstation Store, теперь и в магазине Nintendo (корейской версии) значится, что игра выйдет 16 июня (на это обратили внимание пользователи Resetera).





Кроме того, в корейской версии Playstation Store, прямо на странице игры, теперь тоже обозначена дата релиза Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge 15 июня.





Отметим, что DOTEMU, издатель Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, является партнером Summer Game Fest — мероприятия, которое состоится уже сегодня.