Официально: Game Pass станет доступен на телевизорах Samsung в этом месяце

Вадим Карасев





Давно появлялась информация, что в планах Microsoft выпустить на телевизорах Samsung приложение для доступа к облачному сервису Xbox Cloud Gaming. Теперь объявлено, когда это приложение станет доступно игрокам.

Microsoft сообщила, что с 30 июня на смарт-ТВ Samsung 2022 года выпуска станет доступно приложение Xbox. Запустив это приложение, игрокам нужно будет авторизоваться в своем аккаунте Microsoft, после чего они смогут играть в облачную библиотеку игр Game Pass Ultimate, при наличии подписки. Если подписки на игровой сервис нет, можно будет бесплатно играть в Fortnite (на данный момент это единственная игра, которая доступна бесплатно в Xbox Cloud Gaming без подписки).

Чтобы играть через приложение Xbox на смарт-ТВ Samsung, нужно будет подключить к телевизору любой контроллер через Bluetooth.