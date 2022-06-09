Оксану Федорову запечатлели в объятиях любимого мужа

Телеведущая Оксана Федорова поделилась редким фото с мужем Андреем Бородиным. Оксана Федорова с удовольствием рассказывает о своей работе и хобби, но крайне осторожна во всем, что касается ее семьи и близких. Обладательница титула «Мисс Вселенная» уже почти 11 лет счастлива в браке с офицером ФСБ и сотрудником администрации Президента РФ Андреем Бородиным. У пары растут дети: восьмилетняя дочка Елизавета и девятилетний сын Федор. В этот раз телеведущая сделала исключение и поделилась редким снимком. В кадре она предстала в брюках клеш и тунике. Оксана Федорова оказалась в объятиях мужа, который нежно приобнял ее рукой, отвернувшись от камеры. Они позировали у машины в лучах солнца.Оксана Федорова с мужем Поклонники восхитились парой. «Очень красивые», «Ох, как красиво», «Оксана, вы в надежных руках», «Какая пара!», «Выглядите просто превосходно», «Вы прекрасная пара», «Ну прям шикарно», «Идиллия», — прокомментировали подписчики. Несмотря на прошедшие годы, супруги сохранили трепетные отношения и разделяют интересы друг друга. Кстати, недавно Оксана Федорова призналась, что мечтает поддержать мужа в его увлечении — игре в гольф. Телеведущая приняла участие в мини-турнире. «Ударяла красиво, но не сказать, что точно. В гольф я играю второй раз в жизни. На первом мастер-классе несколько лет назад буквально землю вспахала! Минуту назад там была ровная площадка с зеленой травой, а позже – вспаханное поле… Я давно хочу начать полноценно тренироваться, но, увы, пока на это нет времени. У меня супруг неплохо играет, а я все никак за ним не поспеваю. Надеюсь, все же в будущем у меня найдется время для этой тонкой, деликатной и очень интересной игры!» — поделилась Оксана с «7Дней».