Операторов связи предлагают штрафовать за отсутствие систем оперативно-розыскных мероприятий

08:16 Автор: Варвара Комарова

Министерство цифрового развития разработало поправки к Налоговому кодексу, КоАП и закону «О связи», устанавливающие оборотные штрафы для операторов, на сетях которых нет систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Пакет документов опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Оборотные штрафы в размере от 0,01 до 0,05% от годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех продуктов и не менее 1 млн рублей предлагают ввести в КоаП. Такие системы операторы обязаны устанавливать на своих сетях по требованию ФСБ. СОРМ позволяет расследовать преступления и предотвращать теракты, но, как поясняют авторы, мелкие операторы экономят на установке.

Кроме того, проект, вносящий поправки в Налоговый кодекс, подразумевает увеличение размера госпошлины с 7,5 тысяч сразу до 1 млн рублей на 9 видов лицензий по услугам связи. По мнению законодателей, такая сумма станет стоп-фактором для недобросовестных операторов, которые предлагают пользователям сомнительные услуги.

Наконец, изменение в закон «О связи» предполагает обязанность оператора согласовывать с ФСБ схему построения сети перед получением лицензии на оказание услуг.

Новость дополняется

#технологии #связь #штрафы

Краткий курс украинского нацизма прочтут в Донбассе 06.05.2022Кого хотят наказывать тюрьмой за фальшивые собрания жильцов 16.05.2022