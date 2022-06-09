Операторов связи предлагают штрафовать за отсутствие систем оперативно-розыскных мероприятий
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Операторов связи предлагают штрафовать за отсутствие систем оперативно-розыскных мероприятий

Операторов связи предлагают штрафовать за отсутствие систем оперативно-розыскных мероприятий

08:16  Автор: Варвара Комарова



Министерство цифрового развития разработало поправки к Налоговому кодексу, КоАП и закону «О связи», устанавливающие оборотные штрафы для операторов, на сетях которых нет систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Пакет документов опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Оборотные штрафы в размере от 0,01 до 0,05% от годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех продуктов и не менее 1 млн рублей предлагают ввести в КоаП. Такие системы операторы обязаны устанавливать на своих сетях по требованию ФСБ. СОРМ позволяет расследовать преступления и предотвращать теракты, но, как поясняют авторы, мелкие операторы экономят на установке.

Кроме того, проект, вносящий поправки в Налоговый кодекс, подразумевает увеличение размера госпошлины с 7,5 тысяч сразу до 1 млн рублей на 9 видов лицензий по услугам связи. По мнению законодателей, такая сумма станет стоп-фактором для недобросовестных операторов, которые предлагают пользователям сомнительные услуги.

Наконец, изменение в закон «О связи» предполагает обязанность оператора согласовывать с ФСБ схему построения сети перед получением лицензии на оказание услуг.

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#технологии #связь #штрафы


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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