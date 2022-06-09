Отар Кушанашвили высказался о Максиме Покровском
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Отар Кушанашвили высказался о Максиме Покровском

Отар Кушанашвили высказался о Максиме Покровском
Журналист Отар Кушанашвили заявил, что дело швах. Телеведущий в «Телеграме» заступился за музыканта Максима Покровского, которого полиция проверяет на экстремизм после выхода новой песни. Как отметил Кушанашвили, у него прекрасное отношение с Покровским. При этом он заметил, что никогда не понимал его музыку. В то же время Покровский был в недоумении, как Кушанашвили насобачился доводить людей до белого каления. Они, как считает телеведущий, оба сверхэмоциональные, что и помогло найти общий язык.
Отар Кушанашвили - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Стукачество поощряется, заушательство приветствуется, ябедничество одобряется, а это значит, дело швах. Ну, хотя бы я скажу, что заявители на 99,9 процентов — ублюдки» написал Отар Кушанашвили. Напомним, что Максим Покровский позволил себе за последнее время ряд негативных антироссийских высказываний. Против него могут возбудить уголовное дело.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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