Павел Прилучный распродает недвижимость
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Павел Прилучный распродает недвижимость

Павел Прилучный распродает недвижимость
Актер Павел Прилучный продал свой шикарный коттедж в элитном поселке. Как стало известно, Павел Прилучный продал свой дом в загородном поселке «Трувиль», где несколько лет жил с актрисой Агатой Муцениеце и их общими детьми. «Теперь он там не живет, а для особняка нашелся покупатель. Вырученные деньги вкладываются в новый дом в другом районе, поменьше. Вероятно, как раз для новой жены. Прежний коттедж был большой, рассчитан на двоих детей. К тому же в «Трувиле» все было связано с его первой женой Агатой. Здесь они провели много времени и даже во время пандемии, собираясь разводиться, жили там с детьми. Может быть, Павел решил начать с чистого листа, вот и продал дом», — рассказал адвокат Сергей Савенко «КП».
Павел Прилучный В свое время Павел Прилучный приобрел этот шикарнейший коттедж за сто миллионов рублей. Дом покупался в ипотеку. Последнее время фанаты Павла Прилучного обсуждают его тайную женитьбу на актрисе Зепюр Брутян. Влюбленные отправились на отдых, откуда публиковали романтичные фото на фоне белоснежного пляжа и морских волн. Преданные фанаты Павла сразу заподозрили неладное. Ведь Павел — не любитель выставлять личную жизнь напоказ, а тут такие откровения. И оказались правы! Новый роман актера — ненастоящий. Звездная пара лишь принимала участие в съемках, а роман и свадьба — это лишь способ привлечь к себе внимание. «Крайний съемочный день закончен. Всем спасибо! Павел Прилучный — замечательный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков», — честно рассказала Зепюр в личном блоге.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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