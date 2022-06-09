"Почти все русские коллеги покинули страну": Джон Малкович дал интервью Михаилу Зыгарю
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"Почти все русские коллеги покинули страну": Джон Малкович дал интервью Михаилу Зыгарю

"Почти все русские коллеги покинули страну": Джон Малкович дал интервью Михаилу Зыгарю

Михаил Зыгарь взял интервью у актера Джона Малковича для проекта "После завтра", который выходит на берлинском телеканале OstWest. В разговоре затронули тему военной спецоперации России на Украине, пандемии коронавируса, а также готовности Малковича сыграть Владимира Путина. Интересные цитаты собрали в нашем материале.


Сейчас Джон Малкович играет в спектакле "В одиночестве хлопковых полей" Тимофея Кулябина в Риге вместе с Ингеборгой Дапкунайте и другими российскими актерами. Российско-литовская актриса ранее осудила военную спецоперацию на Украине и позднее рассказала, что покинула Россию (после этого, правда, актрису видели в Москве). Поэтому в интервью Малкович прокомментировал эмиграцию российских знаменитостей из-за действий на Украине.

Я знаю, что мои русские коллеги сейчас очень сильно шокированы происходящим. Почти все мои русские коллеги сейчас покинули страну. И кажется, это навсегда. Это само по себе огромное изменение. Мне видится потеря для России, но, полагаю, это будет хорошим приобретением для Европы,

— сказал Малкович.

При этом актер предпочел не вдаваться в аналитику ситуации, сославшись на свою аполитичность, хотя и Россия, и Украина не совсем чужие для него страны. В России Малкович часто бывал со спектаклями и творческими встречами, говорил, что у него есть тут друзья, а его дочь даже учила русский язык. На Украину актер также приезжал: выступал на Майдане вместе с дирижером Риккардо Мути и даже был удостоен награды "За заслуги перед Украиной".

То, что происходит сейчас на Украине, — это трагедия. Я сам родом из страны, которая начинает войну едва ли не каждый год (Джон Малкович родился в США. — Прим. ред.). Не мне судить этих людей. <...> Я не особо верю в политику. Я не верю, что есть хорошая партия или хорошие люди и есть какая-то особая причина, чтобы слушать их по какому-то поводу. Мне нравился Гавел (Вацлав Гавел — писатель, последний президент Чехословакии и первый президент Чехии. — Прим. ред.), а все другие мне безразличны,

— отметил Малкович.


Джон Малкович

Актер также объяснил свою отстраненность от политических вопросов несовершенством мироустройства.

Я думаю, что миром правит в основном хаос и еще много глупости и жадности и огромное количество некомпетентности. Мне уже достаточно много лет, чтобы помнить, как однажды газета New York Times писала, что у Ирака есть оружие массового поражения. И тут два момента. Первый: а как будто бы у нас нет. И второй: ну и что теперь?

Я верю в работу, которую я стараюсь делать, в своих коллег. И стараюсь окружить себя такими коллегами, в чей талант, в чье мировосприятие и в чье стремление сделать что-то хорошее я верю. Но я не особо верю во что-то, кроме этого.

На вопрос, согласился бы Малкович сыграть Путина, актер ответил уклончиво:

Я не знаю. Я в целом не очень думаю о том, чтобы сыграть кого-то определенного. Я скорее обращаю внимание на то, как это написано.

В интервью Малкович отказывался от прогнозов на тему того, как изменится отношение к русским или как происходящее на Украине повлияет на развитие искусства, но высказался довольно скептически о том, насколько сильно это в целом влияет на людей.

Запад слишком замкнут на себе. Люди на Западе слишком погружены в свою изолированную повестку. Они заинтересованы в политике всеобщего вовлечения, в вопросах гендера и подобных вещах. Это (то, что связано с ситуацией на Украине. — Прим. ред.) просто помогает продавать газету, дает тему для обсуждений. Людям надоело говорить о ковиде, который вызвал довольно идиотскую реакцию во всем мире и до сих пор вызывает. Когда мир устает от чего-то подобного, людям требуется говорить о чем-то еще. Так ведь устроены СМИ. Является ли то, что они говорят, правдой или ложью, или здесь все не настолько черно-белое, как они пытаются преподнести, это то, что сейчас происходит с миром. Многое из того, что нам говорят, — это чушь,

— сказал Малкович.


Актер также отметил, что век интернета с доступностью информации вряд ли поможет людям в поисках правды.

Если люди во что-то верят, то они ищут ту информацию, которая убедила бы их в собственных предрассудках, ту, что подтверждала бы то, во что они верят,

— отметил Малкович.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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