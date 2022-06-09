Подборка редких продуктов, которые мало кто пробовал

Свайнсона прекраснаяУдивительное австралийское растение используется в качестве продукта питания у местных аборигенов. Сердцевину цветка жарят или делают из него муку, на основе которой получаются отличные, питательные лепёшки.Арбузная редькаАрбузная редька — искусственно созданный гибрид, имеющий сладкий вкус и пикантную горечь. Редька выведена в Европе, однако не получила там должной востребованности. Заинтересовались ярким овощем, похожем при разрезе на настоящий арбуз, американские фермеры. Они с удовольствием популяризировали корнеплод у себя и стали активно выращивать его во многих штатах.Голубой тунецГолубой тунец или блюфин — один из самых дорогих видов рыбы, который подаётся преимущественно в элитных суши-ресторанах. Главная особенность этого тунца заключается в полном отсутствии рыбного вкуса и запаха. Поэтому его нередко называют «морская говядина». Вылов блюфина осуществляется с осторожностью. Чтобы рыба могла отправиться на рынок, её вес должен достигать 100-200 килограммов. Стоимость одного такого экземпляра может составлять больше миллиона долларов.Белая икраСамой дорогой в мире считается не чёрная, а белая икра. Добыть ценнейший продукт можно только из белуги-альбиноса, которая водится исключительно в водах Каспия. Икра имеет бело-золотистый цвет и тонкий вкус. Стоимость деликатеса напрямую зависит от возраста рыбы. Чем старше белуга, тем выше цена.Сегодня эксклюзивными правами на производство продукта обладает только иранская компания «House Almas». Производители с удовольствием продадут вам стандартную банку икры где-то за 25 тысяч долларов.Корень лотосаКорень лотоса считается деликатесом в Китае, Японии и Индии. В разрезанном виде напоминает кружева. Продукт может использоваться для приготовления горячих блюд, закусок и напитков. По вкусу напоминает корень сельдерея. По мнению азиатских целителей, лотос обладает невероятными целительными свойствами и способен возвращать красоту и молодость. Выращивают лотос на огромных плантациях. Растение достаточно капризно, поэтому производить продукт в промышленных масштабах непросто.Яблоко «Чёрный бриллиант»Уникальный фрукт растёт в садах, находящихся в Ньингчи на высоте 3,5 тысяч метров над уровнем моря (Тибетский автономный район). Яблоко отличается не только удивительной окраской, но и насыщенным сладким вкусом.Чёрные яблоки нельзя встретить в обычных магазинах. Их продают в элитных супермаркетах или под заказ в красивых подарочных упаковках.Рахисы папоротникаРахисы папоротника — молодые побеги, которые легко ломаются и выглядят, точно свернувшиеся улитки. В сыром виде употреблять их в пищу опасно. Гурманы Владивостока рекомендуют их отваривать, жарить, мариновать.Кактус нопальНопаль — разновидность кактуса, которым так любят лакомиться мексиканцы. Выращивают его на больших плантациях-огородах. Является невероятно полезным продуктом. Однако, к сожалению, его востребованность не так высока, как у картофеля-фри.Разноцветная кукурузаНеобычную цветную кукурузу под названием «Стеклянная жемчужина» вывел американский фермер Карл Барнс. Он использовал метод открытого опыления, чтобы добиться такого потрясающего результата.В варёном виде есть кукурузу не рекомендуется, так как она почти целиком состоит из твёрдого крахмала. Из её зёрен получается отличный попкорн и кукурузная мука.Орех макадамияМакадамия — самый дорогой орех в мире. Его выращивают меньше, чем производят чёрной икры.«Шоколадный» перецПерец тёмно-шоколадного цвета вывели селекционеры из Канады. Овощ имеет приятный, лёгкий привкус какао-бобов.Водоросли дульсеДульсе — лидер по содержанию полезных фитохимических веществ, суперпродукт из моря. Эти водоросли часто продаются в специализированных магазинах в виде хлопьев. Однако особую ценность имеет именно свежая растительность. Достать её совсем непросто. Доступ к самым свежим водорослям есть только у драгировщиков — людей, занимающихся их добычей.КозлобородникРанее растение выступало пищей для бедных крестьян. По вкусу козлобородник отдаленно напоминает картофель. Сегодня его используют в модных эко-ресторанах в качестве экзотической закуски.