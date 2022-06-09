Подборка редких продуктов, которые мало кто пробовал
Сегодня, 13:55
Свайнсона прекрасная
Удивительное австралийское растение используется в качестве продукта питания у местных аборигенов. Сердцевину цветка жарят или делают из него муку, на основе которой получаются отличные, питательные лепёшки.
Арбузная редька
Арбузная редька — искусственно созданный гибрид, имеющий сладкий вкус и пикантную горечь. Редька выведена в Европе, однако не получила там должной востребованности. Заинтересовались ярким овощем, похожем при разрезе на настоящий арбуз, американские фермеры. Они с удовольствием популяризировали корнеплод у себя и стали активно выращивать его во многих штатах.
Голубой тунец
Голубой тунец или блюфин — один из самых дорогих видов рыбы, который подаётся преимущественно в элитных суши-ресторанах. Главная особенность этого тунца заключается в полном отсутствии рыбного вкуса и запаха. Поэтому его нередко называют «морская говядина». Вылов блюфина осуществляется с осторожностью. Чтобы рыба могла отправиться на рынок, её вес должен достигать 100-200 килограммов. Стоимость одного такого экземпляра может составлять больше миллиона долларов.
Белая икра
Самой дорогой в мире считается не чёрная, а белая икра. Добыть ценнейший продукт можно только из белуги-альбиноса, которая водится исключительно в водах Каспия. Икра имеет бело-золотистый цвет и тонкий вкус. Стоимость деликатеса напрямую зависит от возраста рыбы. Чем старше белуга, тем выше цена.
Сегодня эксклюзивными правами на производство продукта обладает только иранская компания «House Almas». Производители с удовольствием продадут вам стандартную банку икры где-то за 25 тысяч долларов.
Корень лотоса
Корень лотоса считается деликатесом в Китае, Японии и Индии. В разрезанном виде напоминает кружева. Продукт может использоваться для приготовления горячих блюд, закусок и напитков. По вкусу напоминает корень сельдерея. По мнению азиатских целителей, лотос обладает невероятными целительными свойствами и способен возвращать красоту и молодость. Выращивают лотос на огромных плантациях. Растение достаточно капризно, поэтому производить продукт в промышленных масштабах непросто.
Яблоко «Чёрный бриллиант»
Уникальный фрукт растёт в садах, находящихся в Ньингчи на высоте 3,5 тысяч метров над уровнем моря (Тибетский автономный район). Яблоко отличается не только удивительной окраской, но и насыщенным сладким вкусом.
Чёрные яблоки нельзя встретить в обычных магазинах. Их продают в элитных супермаркетах или под заказ в красивых подарочных упаковках.
Рахисы папоротника
Рахисы папоротника — молодые побеги, которые легко ломаются и выглядят, точно свернувшиеся улитки. В сыром виде употреблять их в пищу опасно. Гурманы Владивостока рекомендуют их отваривать, жарить, мариновать.
Кактус нопаль
Нопаль — разновидность кактуса, которым так любят лакомиться мексиканцы. Выращивают его на больших плантациях-огородах. Является невероятно полезным продуктом. Однако, к сожалению, его востребованность не так высока, как у картофеля-фри.
Разноцветная кукуруза
Необычную цветную кукурузу под названием «Стеклянная жемчужина» вывел американский фермер Карл Барнс. Он использовал метод открытого опыления, чтобы добиться такого потрясающего результата.
В варёном виде есть кукурузу не рекомендуется, так как она почти целиком состоит из твёрдого крахмала. Из её зёрен получается отличный попкорн и кукурузная мука.
Орех макадамия
Макадамия — самый дорогой орех в мире. Его выращивают меньше, чем производят чёрной икры.
«Шоколадный» перец
Перец тёмно-шоколадного цвета вывели селекционеры из Канады. Овощ имеет приятный, лёгкий привкус какао-бобов.
Водоросли дульсе
Дульсе — лидер по содержанию полезных фитохимических веществ, суперпродукт из моря. Эти водоросли часто продаются в специализированных магазинах в виде хлопьев. Однако особую ценность имеет именно свежая растительность. Достать её совсем непросто. Доступ к самым свежим водорослям есть только у драгировщиков — людей, занимающихся их добычей.
Козлобородник
Ранее растение выступало пищей для бедных крестьян. По вкусу козлобородник отдаленно напоминает картофель. Сегодня его используют в модных эко-ресторанах в качестве экзотической закуски.
По материалам: Sivator