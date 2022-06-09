Показали полноценный геймплей Call of Duty: Modern Warfare II
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Показали полноценный геймплей Call of Duty: Modern Warfare II

Показали полноценный геймплей Call of Duty: Modern Warfare II


На Summer Game Fest издательство Activision Blizzard представило полноценный геймплей Call of Duty: Modern Warfare II. В видео, которое длится около 8 минут, можно видеть сражения с врагами на морской платформе и корабле в рамках одной из сюжетных миссий нового проекта.


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Напомним, что в ходе сюжетной кампании шутера игрокам предстоит сражаться в отряде Task 141 под командованием капитана Прайса с мексиканским наркокартелем. Разработчики обещают, что в ходе сюжетной кампании на одного игрока предстоит оказаться в локациях по всему миру.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare II состоится 28 октября 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

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По материалам: newxboxone

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