Пожарных хотят освободить от ответственности за причинение ущерба при оправданном риске
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Пожарных хотят освободить от ответственности за причинение ущерба при оправданном риске

Пожарных хотят освободить от ответственности за причинение ущерба при оправданном риске

00:12  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 130592-8



Привлечение к ответственности личного состава пожарной охраны за причинение материального ущерба в условиях оправданного риска или крайней необходимости хотят ограничить. Такой законопроект депутатов планируется рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 9 июня.

Действия личного состава подразделений пожарной охраны в ходе тушения пожаров выходят за рамки общих требований трудового законодательства в части обеспечения безопасных условий труда, отмечается в пояснении к документу. Учитывая особый характер деятельности по тушению пожаров, даже наличие специальной подготовки, соответствующего оснащения пожарных и реализация особых мер безопасности не во всех случаях позволяют полностью исключить риск их травмирования и гибели.

«Неизбежность риска зачастую обусловлена высокой степенью неопределенности обстановки в зоне пожара и безальтернативности мер по оказанию помощи пострадавшим», — отмечают авторы.

Предлагается установить ограничения на дисциплинарную или гражданско-правовую ответственность руководителя тушения пожара, личного состава пожарной охраны и добровольцев, а также лиц, которые тушат лесные пожары, за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей или их гибель в условиях оправданного риска или крайней необходимости. В частности, уточняется, что тушивших пожар освободят от возмещения материального ущерба, если во время тушения не были превышены пределы крайней необходимости.


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Предлагаемый проект федерального закона позволит решить вопросы обеспечения охраны труда личного состава пожарной охраны при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, отмечается в пояснительной записке.

Документ направлен на повышение боевой готовности личного состава пожарной охраны и иных участников тушения пожара. Он также позволит оперативно оказывать помощь людям, пострадавшим в результате пожаров и существенно снизить риски и угрозы возгорания на объектах защиты, отмечают авторы инициативы.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#спецслужбы #безопасность


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По материалам: pnp.ru

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