Правила защиты капиталовложений для инвесторов изменят
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Правила защиты капиталовложений для инвесторов изменят

Правила защиты капиталовложений для инвесторов изменят

Тема: Пленарное заседание Госдумы 9 июня 2022 года


13:41  Автор: Евгения Филиппова


Законопроект: № 20319-8



Компании, с которыми заключают соглашения о защите и поощрении капиталовложений, смогут включить в инвестиционные проекты заемные средства. Эту и другие поправки в закон «О защите и поощрении капиталовложений» Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении 9 июня. Также депутаты приняли поправки в Налоговый кодекс, которые меняют правила предоставления налоговых вычетов для инвесторов.

Напомним, что такие соглашения между инвестором и публично-правовым образованием гарантируют компании, что при реализации инвестиционного проекта в отношении нее не будут применять акты органов власти, которые могут ухудшить ее положение, создать дополнительные расходы или барьеры. Также для инвесторов предусмотрены различные преференции, в том числе, налоговые.

Новый документ предполагает изменения в базовый закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». Ко второму чтению к нему поступило 16 правительственных поправок, сказал глава Комитета по экономической политике Максим Топилин.

«При режиме защиты инвестиций и при расчете возможных инвестиций в проекты будут включаться заемные средства. В действующем законодательстве это не предусмотрено. Это важная норма, которая была озвучена представителями бизнес-структур, которые хотят учитывать больший объем инвестиций в проектах. При этом увеличены пороги проектов», — сказал он.

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Также закон вводит возможность рассмотрения и участие в процедурах субъектов РФ, где предлагаются инвестиционные проекты.

Важное изменение связано с налоговым мониторингом, добавил Топилин. «Было много нареканий, что нет прозрачной системы отслеживания поступления налогов, только проверки. Будет введена система налогового мониторинга по всем соглашениям, которые будут вступать в силу. При этом предприятия будут освобождены от камеральных проверок», — сказал он.

Поправки предусматривают вопросы компенсации компаниям вложений в инфраструктуру. «Если она передается субъекту РФ в 100-процентном объеме, будут компенсироваться затраты. Если нет, то компенсация будет в 50-процентоном размере», — пояснил глава комитета. Также к рассмотрению заявок будут привлекать институты развития.

Кроме того, в принятом законе осталась норма, которая предлагалась изначальной редакцией. Она вводила исключение из получатели такой меры поддержки, как возмещение затрат на создание и модернизацию сопутствующей инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта, организации, заключившей соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Предполагается, что ее не будут предоставлять организациям, включенным в реестр участников региональных инвестиционных проектов, которые добывает золото, руды цветных металлов, а объем ее капитальных вложений в проект не менее 300 миллиардов рублей.

Остальными преференциями, в том числе, налоговыми, в рамках региональных инвестиционных проектов организации продолжат пользоваться. Так, на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов РФ компаниям, реализующим инвестиционные проекты, положены льготы по налогам на прибыль и на добычу полезных ископаемых. Это должно положительно отразиться на доходах регионов, так как организации не будут возмещать затраты за счет уже сформированных налоговых платежей, уплаченных в бюджет субъекта РФ, говорится в пояснениях к законопроекту.

Второй закон — поправки в Налоговый кодекс, — позволят более прозрачно предоставлять меры господдержки, в том числе, в виде налогового вычетов, пояснила заместителя председателя Комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.

Теперь все инвесторы, которые заключают соглашения о защите и поощрении капиталовложений с 1 июня 2022 года, должны перейти в течение 3 лет с даты заключения соглашения на налоговый мониторинг. «Это нужно не только для представления налогового вычета, но и предоставления субсидий», — сказала депутат.

Она пояснила, что налоговым органам дано право проверять фактическое осуществление затрат. Новый механизм позволит проверять прозрачность средств, которые возвращаются инвесторам, считает Ануфриева.

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Кроме того, теперь налоговый вычет будет предоставляться исключительно по соглашению о защите и поощрении капиталовложений, которые заключены с участием РФ, а по региональным СЗПК налоговый вычет предоставлять не будут, добавила депутат. А из налогов, по которым предоставляется вычет, исключен транспортный налог.



#инвестиции #налоги #бизнес

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По материалам: pnp.ru

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