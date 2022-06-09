Путин: Рост цен на Западе — результат их собственных ошибок

19:51 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Рост цен на Западе является результатом их собственных ошибок, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что повышение стоимости удобрений и энергоносителей является результатом введенных против России ограничений.

«Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя», пояснил Президент. При ограничениях в поставках российских удобрений цены растут, прежде всего, в западных странах, отметил он. Такая же ситуация на рынке энергоресурсов. «Пытаются ограничить наши энергоносители — цены взлетели до небес», — пояснил Путин, отметив, что «там» уже его именем называют инфляцию, перекладывая всю вину на Россию.

«Мы здесь ни при чем, — подчеркнул российский лидер. — Это же они ввели ограничения и проводили политику в сфере ограничений из года в год, десятилетия». Такая политика привела к сегодняшней ситуации, которую усугубили введенные санкции, сказал Путин.





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