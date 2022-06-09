Шахназаров возмутился новым способом заработка Ксении Собчак
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Шахназаров возмутился новым способом заработка Ксении Собчак

Шахназаров возмутился новым способом заработка Ксении Собчак
Ведущая и журналистка Ксения Собчак взялась за обучение студентов. Накануне стало известно, что Ксения Собчак открыла для себя новую стезю. Популярная блондинка решила учить студентов удаленным профессиям. Все это действо будет разворачиваться на базе популярной образовательной онлайн-платформы «Синергия», где она открыла собственный факультет. Журналист и частное учебное заведение уже разработали учебные программы в формате академического образования, где будут учить интернет-маркетологов, графических дизайнеров, разработчиков интернет-приложений и компьютерных игр, а также специалистов по информационной безопасности.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Публицист Михаил Шахназаров, узнав об этом, стал негодовать. «Как бездарь может чему-то учить? Как? Кто такая Ксения Собчак? Какая она журналистка? Блогерка?» — возмутился Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац». Напомним, ранее Шахназаров раскритиковал уехавшего в Израиль Максима Галкина. Журналист отметил, что шоумен на сцене смотрится «жалко».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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