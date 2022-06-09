Слова-пароли для защиты от зла, врагов и безденежья

Вадим Карасев

Каждое слово способно как приблизить успех, так и отпугнуть удачу. Звуковые вибрации, использованные с умом, будут надежной защитой для тех, кто хочет справиться с финансовыми трудностями и защититься от любых неурядиц.

Сила слова велика, и использовать ее нужно только в благих целях. Порой достаточно произнести пару фраз, чтобы запрограммировать себя на успех и найти выход из трудной ситуации. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют регулярно использовать в лексиконе слова-пароли, чтобы уберечься от козней врагов, обрести финансовое благополучие и справиться с временными преградами на пути к счастливой жизни. Главное — верить и не сомневаться в своих силах, и тогда позитивные перемены не заставят себя ждать.

Преодолею. Это слово поможет обрести уверенность и справиться с трудностями, которые могут исходить от недоброжелателей.

Защита. Мощное по энергетике слово, способное защитить от любого зла. Важно верить в себя, произнося этот пароль, и тогда удача не отвернется.

Вперед. Этот пароль поможет достичь нужной цели, обрести финансовое благополучие и оставить позади конкурентов.

Прочь. Такой пароль произносят, чтобы убрать энергетические блоки, негативные мысли и не доверять слухам.

Дело. Энергетика этого слова помогает сосредоточиться на главном, найти верные решения для сложных задач и привлечь финансовое благополучие.

Могу. Еще один пароль, который стоит произносить, глядя в свое отражение. Энергетика слова настраивает на движение вперед, разрушает неуверенность и сомнения.

Конец. Такое слово лучше всего говорить в период, когда кажется, что череда злоключений не прекращается. Энергетика этого пароля поможет в борьбе со злом, врагами и денежными проблемами.

Терпение. Энергетика этого слова придаст сил для того, чтобы не опускать рук, справляться с трудными задачами и стойко переносить неурядицы.

Подражай. Слово-пароль произносится при общении с успешными людьми, которые добились успеха честным путем.

Считай. Слово-пароль для обретения богатства и привлечения новых источников дохода.

Выше. Такой пароль стоит произносить в ситуациях, когда нужно быть выше завистников и недоброжелателей, справиться с задачами и никому не давать возможности ставить палки в колеса.

Держу. Этот пароль произносят, если нужно удержать удачу, справиться с трудным делом и преодолеть козни недоброжелателей.