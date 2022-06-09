The Anacrusis из Game Pass получает крупное обновление с новым контентом

Вадим Карасев





Разработчики игры The Anacrusis объявили о выпуске обновления для игры, которое распространяется под номером 5. Апдейт несет в себе несколько крупных нововведений, в том числе и новый контент.

Разработчики предлагают игрокам теперь работать над модами. Первые кампании от модеров (Cosmos Bridge от Джима Партриджа и Stray Bay от CJ Sharkey) стали доступны игрокам с этим обновлением. Вместе с тем, в игру добавили множество модификаций оружия. Сами разработчики говорят, что они не уверены «насколько эти модификации вписываются в игру». Если новые варианты оружия не понравятся игрокам — их уберут из игры. Были внесены некоторые изменения в режимы, баланс и прочее, ниже можно посмотреть трейлер обновления.

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Напомним, что игра The Anacrusis доступна в подписке Game Pass. Она поддерживает полный кроссплатформенный мультиплеер, в том числе и моды будут кроссплатформенными.