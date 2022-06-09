Тодд Филлипс подтвердил начало съемок "Джокера 2"
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Тодд Филлипс подтвердил начало съемок "Джокера 2"

Тодд Филлипс подтвердил начало съемок "Джокера 2"
Об этом сам режиссер Тодд Филиппс рассказал в социальных сетях. Роль Джокера сыграет Хоакин Феникс - он как раз читает сценарий на фото. Уже известно, что вторая часть будет называться Folie à deux («Безумие для двоих») — это бредовое расстройство, при котором бред разделяется двумя или несколькими лицами с тесными эмоциональными связями. Фанаты уже предполагают, что в этом случае появится Харли Квинн — возлюбленная Джокера, роль которой в фильмах DC исполняет Марго Робби. Но пока точных данных нет. Напомним, первая часть заработала в прокате миллиард долларов при бюджете в 70 миллионов.


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По материалам: Sivator

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