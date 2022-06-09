Туров: «Единая Россия» откроет гуманитарные центры в Харьковской области

11:45 Автор: Анна Шушкина

Буквально через несколько недель на территории Харьковской области начнут работать гуманитарные центры для оказания помощи местным жителям. Об этом сообщил зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров на пресс-подходе в палате.

Партия «Единая Россия» с начала военной операции, по его словам, открыла десятки гуманитарных центров на территории ДНР и ЛНР. Также были открыты гуманитарные центры на освобожденных территориях Херсонской области.

«Украинские националисты, уходя из освобожденных территорий, намеренно уничтожали гражданскую инфраструктуру, сети электроэнергии, водоснабжения, социальные объекты», — сказал политик.

«Единая Россия» своими действиями смогла предотвратить гуманитарную катастрофу, заявил депутат. «Вчера на заседании гуманитарного штаба «Единой России» было принято решение, что буквально через несколько недель на территории Харьковской области начнут работать такие же гуманитарные центры. Они не только смогут обеспечить людей питанием, водой, информацией, но и будут обустраивать мирную жизнь на освобожденных территориях, чтобы люди могли спокойно работать, учиться и просто жить», — сказал депутат.

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#Украина

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