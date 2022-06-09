В ДНР заявили, что планируют сделать законодательство «почти идентичным» с российским
09:52 Автор: Варвара Комарова
Новый премьер-министр Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил в эфире «России-24», что видит своей задачей сделать законодательство республики «почти идентичным» с российским.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палате могут создать специальную комиссию по решению вопросов, связанных с гармонизацией законодательства России и ДНР.
«Немаловажно — это синхронизация законодательства с Российской Федерацией, мы идем навстречу друг другу и хотим сделать так, чтобы наше законодательство было похоже на законодательство Российской Федерации и, более того, чтобы оно было практически идентичным», — сказал Хоценко.
Также он сообщил, что намерен до конца пятницы представить главе ДНР Денису Пушилину предложения по составу правительства.
Выступая на пленарном заседании Совета Федерации 8 июня, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка подчеркивал, что в ДНР видят себя «исключительно частью Русского мира» и «никогда от этого не откажутся».
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