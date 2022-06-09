В Госдуме собираются рассмотреть новые преференции для детей-инвалидов и сирот

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00:52 Автор: Евгения Филиппова

Детям-сиротам, детям-инвалидам и некоторым другим льготным категориям хотят дать преимущественное право на зачисление в коллежи и техникумы при условии сдачи вступительных и прочих равных условиях, а для учеников с ограниченными возможностями здоровья собираются предусмотреть гарантированное двухразовое горячее питание. Такие законопроекты планируют рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 9 июня, сообщили в аппарате Госдумы по итогам заседания Совета Думы 8 июня.

На пленарном заседании 9 июня Госдума планирует рассмотреть в первом чтении, в том числе, законопроект о преимущественном праве поступления в организации среднего профобразования (№103837-8). Согласно документу, подготовленному группой депутатов и сенаторов, преференции при поступлении в колледжи и техникумы будут у детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, детей-сирот, людей из неполных малоимущих семей, где только один родитель-инвалид I группы, детей погибших военнослужащих и у некоторых других категорий граждан. Преимущественное зачисление будет возможно при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях. Авторы пояснили, что сейчас общедоступность не распространяется на профессии и специальности, требующие наличия определенных творческих способностей, физических или психологических качеств, когда прием на них ведут на основании результатов вступительных испытаний. Законопроект призван устранить этот недочет.

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Также собираются рассмотреть законопроект о бесплатном двухразовом питании учащихся с ограниченными возможностями здоровья (№ 93647-8). Законопроект уточняет, что ученикам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивают двухразовое питание за счет бюджетов разных уровней. Если образовательные учреждения организовывают обучение на дому, порядок обеспечения учеников питанием с возможностью его замены денежной компенсацией устанавливают учредители школ — соответственно, федеральные, региональные или местные органы власти.

Обеспечение детей-инвалидов двухразовым питанием хотят урегулировать

«Сейчас порядок реализации права на питание детей с ОВЗ, проживающих в образовательных организациях — детских домах, интернатах, — регламентирован в достаточной степени. С детьми, которые посещают школу или находятся на домашнем обучении, ситуация другая», — процитировали одну из авторов инициативы, первого вице-спикера Анну Кузнецову на сайте Госдумы.

Кроме того, в планах обсудить 9 июня в первом чтении законопроекты о снижении бюрократической нагрузки на педагогов (№105805-8), уточнении уголовной ответственности за госизмену (№130406-8) и об уголовной ответственности за выполнение антироссийских санкций (№102053-8).

А во втором чтении собираются рассмотреть законопроект о системе контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (№107527-8).

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Кроме того, на Совете Думы было предложено сделать неделю с 20 по 24 июня пленарной. Окончательное решение будет принято на заседании палаты. Ранее предполагалось, что на предпоследней неделе июня депутаты поедут в регионы.

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