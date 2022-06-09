Xbox Cloud Gaming стал доступен в двух новых странах
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Xbox Cloud Gaming стал доступен в двух новых странах

Xbox Cloud Gaming стал доступен в двух новых странах


География стран, где доступен сервис Xbox Cloud Gaming, продолжает расширяться, как и расширяются возможности, которые дает этот сервис. Сегодня Microsoft объявила еще 2 страны, где доступен облачный игровой сервис — это Аргентина и Новая Зеландия.

Напомним, что сервис Xbox Cloud Gaming позволяет играть в сотни игр из Game Pass по подписке Game Pass Ultimate на любом устройстве — смартфоне, планшете, PC. Кроме того, через Cloud Gaming можно полностью бесплатно играть в Fortnite, в том числе скоро такая возможность появится и на телевизорах Samsung.

В планах у Microsoft позволить игрокам в будущем запускать через Xbox Cloud Gaming, в том числе, и приобретенные игры, даже если они не входят в подписку Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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