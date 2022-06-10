4 чувства, которые способны убить самую крепкую любовь

1. Недоверие

2. Ревность

3. Обыденность

4. Гордыня

Любовь – это одно из самых сильных и прекрасных чувств, про которое говорят, что оно способно спасти целый мир. Однако очень опрометчиво заявлять, что в мире не существует ничего, что могло бы победить настоящую крепкую любовь. Отнюдь, существуют такие вещи, которые могут убить даже самые светлые и теплые чувства, и именно о них и пойдет речь ниже более подробно.Отношения не могут развиваться и становиться гармоничными, если в паре царит атмосфера недоверия. Если каждый из партнеров постоянно что-то подозревает и придумывает, то о каком личном счастье здесь может идти речь? C недоверием очень сложно бороться, ведь его истоки могут крыться во множестве вещей. Например, кто-то недоверчивый от природы, а кто-то имеет печальный травмирующий опыт в прошлом и теперь не умеет доверять людям. Тем не менее, без доверия никогда не будет счастья и гармонии, поэтому этому нужно учиться.Многие убеждены, что ревность – это проявление любви и страсти, и что она добавляет некую изюминку отношениям. Быть может, оно все так и выглядит в бразильских и испанских сериалах, но на деле, ревность – это невротическое чувство, которое лишь отравляет отношения, забирает энергию и создает очень тягостную атмосферу. С патологической ревностью невозможно бороться, ведь она всегда замешана на неуверенности в себе, низкой самооценке и желании тотального контроля. Многие психологи и вовсе считают, что неадекватная ревность – это одно из проявлений расстройств личности.Скука и рутина могут убить даже самую сильную любовь. Многие счастливые пары рушились, столкнувшись с рутиной повседневности. Многие скажут, что рутина – это нормально, ведь конфетно-букетный период все равно когда-нибудь закончится, а реальность не может быть вечно яркой и страстной. Тем не менее, рутина – это всегда выбор. Только от людей зависит будут ли они поддерживать страсть в отношениях или превратят их в привычку. С рутиной можно и нужно бороться и если это делать вместе, то она с легкостью побеждается.Не зря гордыня является одним из смертных грехов, ведь она может разрушить даже самые крепкие отношения. Неспособность идти на уступки и компромиссы, и соглашаться с собственной неправотой – это прямой путь к постоянным ссорам и конфликтам. Люди в любви должны ставить общие интересы и благополучие превыше личных амбиций, но не все это понимают.