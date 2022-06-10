4X-стратегия Humankind выходит на Xbox, сразу в Game Pass

Вадим Карасев





В 2021 году состоялся релиз игры Humankind от студии Amplitude Studios на PC. Сегодня разработчики объявили, что вскоре проект станет доступен на приставках — Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5. Игра Humankind сразу после релиза на PC была добавлена в Game Pass, аналогично будет и с версией проекта для приставок Xbox.

Humankind — это глобальная пошаговая 4X-стратегия, которая была неплохо встречена критиками — у нее 80 баллов из 100 на Opencritic. В Humankind игроку предстоит проводить свою цивилизацию через 6 эпох развития. И игрока имеется возможность создать свою собственную цивилизацию и переписать ход истории.

Релиз Humankind на консолях Xbox состоится 4 ноября 2022 года, ниже можно посмотреть трейлер к анонсу консольных версий.

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