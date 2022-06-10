5 игр из Game Pass, которые показали на Summer Game Fest
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5 игр из Game Pass, которые показали на Summer Game Fest

5 игр из Game Pass, которые показали на Summer Game Fest


Прошло первое крупное игрового шоу на этой неделе — мероприятие Summer Game Fest. Разработчики и издательства сделали немало интересных анонсов. Некоторые из них касались подписки Game Pass.

Всего в ходе шоу тем или иным образом коснулись 5 игр из Game Pass. О релизе некоторых проектов в Game Pass было известно ранее, но есть и несколько сюрпризов. Ниже про игры, которые выходят в Game Pass, вместе с новыми трейлерами с Summer Game Fest.

Routine


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Sci-fi хоррор от первого лица, вдохновленный научно-фантастическими произведениями 80-х гг. Игра будет в Game Pass на Xbox One, Xbox Series X | S и PC сразу после релиза. Даты релиза у нее пока нет.

Humankind


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Глобальная пошаговая 4X-стратегия Humankind вышла в Game Pass на PC в прошлом году. Разработчики на Summer Game Fest сообщили, что проект доберется скоро и до Xbox. Выходит Humankind на Xbox One и Xbox Series X | S уже 4 ноября, сразу в Game Pass.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge


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На шоу не только объявили дату релиза ожидаемого битэмапа Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, но и сообщили, что игра выйдет в Game Pass. Произойдет это уже на следующей неделе — 16 июня.

Midnight Fight Express


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Игра на Summer Game Fest получила новый трейлер и дату релиза, о ее выходе в Game Pass было известно еще в прошлом году. Выйдет проект 23 августа.



Warhammer 40,000: Darktide


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Разработчики Warhammer 40,000: Darktide показали геймплей своей игры, которая выходит 13 сентября. Проект появится в Game Pass на Xbox Series X | S и PC, на Xbox One игры не будет.

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По материалам: newxboxone

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