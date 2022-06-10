Анастасия Волочкова показала обнаженную грудь полицейскому
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Анастасия Волочкова показала обнаженную грудь полицейскому

Анастасия Волочкова показала обнаженную грудь полицейскому
Балерина Анастасия Волочкова призналась, почему пошла на такой шаг.   Артистка угодила в скандал, когда в январе возвращалась с Мальдив. На курорте эпатажная звезда отдохнула с бойфрендом – банщиком Сергеем Кузнецовым. Пара летела в Москву рейсом SU 325 компании «Аэрофлот». На борту танцовщицу попросили надеть маску, но она отказалась. Королева шпагата поскандалила с бортпроводниками. По прилете на родину Волочкову задержали сотрудники аэропорта. Бывшую приму Большого театра вывел из себя обыск ее личных вещей, производимый правоохранителями. «Расковыряли мою сумку, — пожаловалась Анастасия. — Тетки с жирными задницами берут мои трусики маленькие. Я говорю: «Подождите, для меня трусики — как для вас резиночка для волос». Взяли кольцо мое с бриллиантами за 60 миллионов рублей».
Анастасия Волочкова в бикини - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Балерину возмутило и то, что у нее отобрали телефон. По мнению заслуженной артистки России, полицейские не имели права это делать. «После вот этого всего я сказала: «Добрый человек, да вы завидуете просто тому, что я с Мальдив прилетела». Они хотели закрыть меня на 15 суток. А я сказала: «Это ваша участь. А я 15 суток провела на Мальдивах, на вилле, на берегу океана»», — похвасталась Волочкова. Скандал в присутствии возлюбленного разозлил 46-летнюю танцовщицу. Она решила поразить самого придирчивого представителя правоохранительных органов. «Я вынуждена была свою грудь показать: «Да у вашей жены такой нет. Вы не видели такого — ни загара, ни красоты»», — дерзко сказала звезда многочисленных ток-шоу. Анастасия надеялась, что полицейский принесет домой кадры с ее обнаженной грудью. По словам балерины, она думала, что он будет любоваться ею. Однако мужчина выложил их в интернете. «Моя грудь прекрасней этих страшных рож. И я понимаю, почему они бесятся. 20 полицейских встречали меня с Сережей у трапа самолета. Какое преступление мы совершили? Я не надела маску», — эмоционально высказалась Волочкова в интервью на YouTube-канале «Новое радио».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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