Анна Ковальчук поделилась фото, на котором ее трудно узнать
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Ковальчук поделилась фото, на котором ее трудно узнать

Анна Ковальчук поделилась фото, на котором ее трудно узнать
Звезда сериала «Тайны следствия», актриса Анна Ковальчук показала себя в новом образе. Анна Ковальчук за годы карьеры стала одной из самых узнаваемых современных российских актрис. Она не только успевает сниматься в кино, но и много времени отдает театру, каждый раз демонстрируя умение вживаться в самые разные образы. Так произошло и на этот раз. Анна Ковальчук по праву считается одной из самых красивых актрис в отечественном кинематографе. На днях она поразила поклонников новым фото. В кадре звезду невозможно узнать. Артистка кардинально изменилась ради роли в спектакле «Вишневый сад». Интересно, что вся постановка выполнена в японском стиле. Чтобы максимально точно передать образ, Анна даже сменила внешность: облачилась в черный парик, лицо выбелила.
Анна Ковальчук Поклонники при виде красавицы ахнули. Подписчики оставляют комментарии в блоге кумира, восхищаясь ее внезапным преображением. Напомним, широкая известность пришла к Ковальчук благодаря ее роли в сериале «Тайны следствия». Большая часть творческой биографии Анны посвящена именно этому проекту-долгожителю. Героиня актрисы Мария Швецова давно стала чуть ли не самой главной ролью в ее фильмографии. Сериал выходил на экраны целых 20 лет.

За это время актриса сумела выносить и родить двоих детей: дочь Злату и сына Добрыню. Она также сыграла главную женскую роль в фильме «Мастер и Маргарита». В кадре ей пришлось раздеваться. Обнаженная Ковальчук произвела фурор среди общественности. «Она была чертовски хороша. Просто потрясающе красива. Практически всех российских красавиц я пробовал на эту роль, но больше всего подошла именно Анна. Она очень похожа на Маргариту», - делился режиссер Владимир Бортко.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Николай Цискаридзе высказался о своей национальности
Николай Цискаридзе высказался о своей национальности
Анна Ковальчук поделилась фото, на котором ее трудно узнать
Анна Ковальчук поделилась фото, на котором ее трудно узнать
Анонсирована новая игра по вселенной «Чужой» — Aliens Dark Descent
Анонсирована новая игра по вселенной «Чужой» — Aliens Dark Descent
Создатели The Callisto Protocol показали геймплей и новый трейлер
Создатели The Callisto Protocol показали геймплей и новый трейлер
Ксения Собчак в шоке от нового логотипа «Макдоналдса»
Ксения Собчак в шоке от нового логотипа «Макдоналдса»
Николай Цискаридзе подвергся травле, выступив за Владимира Путина
Николай Цискаридзе подвергся травле, выступив за Владимира Путина
В каких сферах и делах наиболее успешны Раки
В каких сферах и делах наиболее успешны Раки
Официально: Marvel’s Midnight Suns выйдет 7 октября, новый трейлер
Официально: Marvel’s Midnight Suns выйдет 7 октября, новый трейлер
Midnight Fight Express выйдет 23 августа, сразу в Game Pass — новый трейлер
Midnight Fight Express выйдет 23 августа, сразу в Game Pass — новый
Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
4 чувства, которые способны убить самую крепкую любовь
4 чувства, которые способны убить самую крепкую любовь
Ксения Бородина рассказала, как поймать изменщика
Ксения Бородина рассказала, как поймать изменщика

Топ на сегодня

Отар Кушанашвили высказался о Максиме Покровском
Отар Кушанашвили высказался о Максиме Покровском
Дарья Донцова рассказала об онкологии мужа
Дарья Донцова рассказала об онкологии мужа
Xbox Cloud Gaming стал доступен в двух новых странах
Xbox Cloud Gaming стал доступен в двух новых странах
Юлия Меньшова жестко высказалась о возвращении иностранных брендов в Россию
Юлия Меньшова жестко высказалась о возвращении иностранных брендов в
Поцелуи моделей, вог и российская балерина: Mugler представил фэшн-фильм с Беллой Хадид и дочерью Мадонны Лурдес Леон
Поцелуи моделей, вог и российская балерина: Mugler представил

Еще по теме

Анна Ковальчук появилась в новых сериях «Тайн следствия» с изменившейся фигурой
Анна Ковальчук: «Возникали мысли уйти из «Тайн следствия»
Анна Ковальчук сваливалась с тяжелой болезнью
Анна Ковальчук призналась, что едва не сорвала съемки из-за тяжелой болезни