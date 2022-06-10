Анонсирована новая игра по вселенной «Чужой» — Aliens Dark Descent

Вадим Карасев





В рамках мероприятия Summer Game Fest состоялся анонс нового проекта по вселенной «Чужой» — Aliens Dark Descent. Занимается разработкой проекта команда Tindalos Interactive, а издателем выступит Focus Entertainment.

Ниже можно посмотреть дебютный ролик, представленный с анонсом игры Aliens Dark Descent. Заявлено, что проект появится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Релиз состоится в 2023 году, пока без точной даты.

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