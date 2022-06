Анонсировано сказочное приключение The Plucky Squire для Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Издательство Devolver Digital представило дебютный проект студии All Possible Futures — игру The Plucky Squire. Проект создается для Xbox Series X | S, Playstation 5, PC и Switch.

В игре The Plucky Squire предстоит погрузиться в сказочное приключение. Играть предстоит за силы Добра в лице героя Джота и его друзей. Он являлся героем книги сказок, пока силы Зла не выбросили его со страниц книги, чтобы одержать победу. Теперь его цель — вернуться. В игре предстоит путешествовать по страницам сказки и по смежным мирам. Игра предложит геймплей, как в двухмерном, так и в трехмерном мире.

Ниже можно посмотреть дебютный трейлер The Plucky Squire. Даты релиза у проекта пока нет — его планируют выпустить в 2023 году.

