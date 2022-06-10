Анонсировано сказочное приключение The Plucky Squire для Xbox Series X | S
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анонсировано сказочное приключение The Plucky Squire для Xbox Series X | S

Анонсировано сказочное приключение The Plucky Squire для Xbox Series X | S


Издательство Devolver Digital представило дебютный проект студии All Possible Futures — игру The Plucky Squire. Проект создается для Xbox Series X | S, Playstation 5, PC и Switch.

В игре The Plucky Squire предстоит погрузиться в сказочное приключение. Играть предстоит за силы Добра в лице героя Джота и его друзей. Он являлся героем книги сказок, пока силы Зла не выбросили его со страниц книги, чтобы одержать победу. Теперь его цель — вернуться. В игре предстоит путешествовать по страницам сказки и по смежным мирам. Игра предложит геймплей, как в двухмерном, так и в трехмерном мире.

Ниже можно посмотреть дебютный трейлер The Plucky Squire. Даты релиза у проекта пока нет — его планируют выпустить в 2023 году.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Стартовала крупная распродажа Xbox Deals Unlocked 2022 — 500+ игр и DLC со скидками
Стартовала крупная распродажа Xbox Deals Unlocked 2022 — 500+ игр и
Анонсировано сказочное приключение The Plucky Squire для Xbox Series X | S
Анонсировано сказочное приключение The Plucky Squire для Xbox Series
Владимир Соловьев высказался об Алле Пугачевой
Владимир Соловьев высказался об Алле Пугачевой
Наташа Королева потеряет много денег при разводе
Наташа Королева потеряет много денег при разводе
Троицкая родительская суббота 11 июня 2022: традиции и правила поминовения усопших
Троицкая родительская суббота 11 июня 2022: традиции и правила
Демо ритм-шутера нового поколения Metal: Hellsinger доступна бесплатно на Xbox
Демо ритм-шутера нового поколения Metal: Hellsinger доступна
Хоррор Layers of Fears создается на Unreal Engine 5 для нового поколения консолей
Хоррор Layers of Fears создается на Unreal Engine 5 для нового
Жена Овечкина опубликовала фото с мужем и сыновьями с семейного праздника
Жена Овечкина опубликовала фото с мужем и сыновьями с семейного
Николай Басков в шоке, что его вещи распродают
Николай Басков в шоке, что его вещи распродают
15 неожиданных фактов, в которые так трудно поверить 😂
15 неожиданных фактов, в которые так трудно поверить 😂
В Rumbleverse можно сыграть бесплатно на Xbox в рамках теста на этих выходных
В Rumbleverse можно сыграть бесплатно на Xbox в рамках теста на этих
2 новых перка доступны бесплатно по Game Pass Ultimate
2 новых перка доступны бесплатно по Game Pass Ultimate

Топ на сегодня

Xbox Cloud Gaming стал доступен в двух новых странах
Xbox Cloud Gaming стал доступен в двух новых странах
Лариса Андерсен рассказала о влиянии Венеры на женщин
Лариса Андерсен рассказала о влиянии Венеры на женщин
Официально: Game Pass станет доступен на телевизорах Samsung в этом месяце
Официально: Game Pass станет доступен на телевизорах Samsung в этом
Анастасия Волочкова высказала о своей свадьбе
Анастасия Волочкова высказала о своей свадьбе
Ксения Собчак заныла из Европы, как ей плохо живется
Ксения Собчак заныла из Европы, как ей плохо живется

Еще по теме

Анонсирован ретро-шутер Warhammer 40,000: Boltgun для Xbox One и Xbox Series X | S
Объявлено, что игра Cult of the Lamb выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
Анонсирована Frigato: Shadows of the Caribbean для Xbox — тактическая ролевая игра про пиратов
Little Bug выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S в конце ноября