Цепкин: Ситуация в металлургии очень сложная

16:02 Автор: Руслан Грудцинов

Российские металлурги вскоре могут перейти в отрицательную зону рентабельности. Об этом заявил сенатор Олег Цепкин в интервью «Вместе-РФ».

По его словам, ситуация в металлургии очень сложная. «Это практически системная проблема, с которой в ближайшее время столкнутся все наши крупнейшие предприятия», — отметил он.

В дальнейшем это скажется на объемах, ассортименте и качестве металлопродукции, заявил сенатор. Предприятия, которые всегда поддерживали рентабельность, достаточную для реконструкции и развития новых видов продукции, не могут стабильно работать в отрицательной зоне рентабельности, объяснил Цепкин. Подобная ситуация в металлургии была в 90-е годы, напомнил сенатор. «Это основополагающая отрасль российской экономики, ее нельзя упустить ни в коем случае», — заявил он.

В конце апреля Цепкин заявил, что действующая ставка Центробанка значительно превышает процент рентабельности промышленников, в том числе металлургов. В то время ставка составляла 17 процентов. После сегодняшнего заседания совета директоров ЦБ ее понизили до 9,5 процента.

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