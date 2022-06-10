Демо ритм-шутера нового поколения Metal: Hellsinger доступна бесплатно на Xbox
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Демо ритм-шутера нового поколения Metal: Hellsinger доступна бесплатно на Xbox

Демо ритм-шутера нового поколения Metal: Hellsinger доступна бесплатно на Xbox


Разработчики игры Metal: Hellsinger в рамках Summer Game Fest сообщили дату релиза своего ритм-шутера. Игра выйдет 15 сентября 2022 года, только на новом поколении консолей (Xbox Series X | S и Playstation 5) и на PC.

Кроме того, стала доступна бесплатная демо-версия Metal: Hellsinger. Игру уже сейчас можно опробовать на Xbox Series X | S, загрузив из цифрового магазина демо проекта.

Metal: Hellsinger Demo

Metal: Hellsinger — это ритм-шутер от первого лица. Способность попадать в такт значительно повлияет на вашу игру. Чем точнее вы следуете за ритмом, тем громче звучит музыка и разрушительнее становится ваша сила.
Перейти в Microsoft Store

В Metal: Hellsinger игрокам предстоит сражаться в аду с ордами демонов под саундтрек известных метал-групп и голос Троя Бейкера.


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По материалам: newxboxone

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