Деньгин призвал учесть интересы россиян, признающих только бумажные документы

20:40 Автор: Юлия Катенёва

Интересы россиян, привыкших к традиционным, бумажным документам, необходимо учитывать при переходе к электронному документообороту. Такое мнение высказал «СенатИнформ» член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин.

По его словам, в стране есть определенная категория граждан, которая уже привыкла получать документацию в электронном виде, но есть и те, кто признает только бумажные варианты. «С этим тоже нужно считаться, особенно банкам», — сказал он.

Несмотря на существенные затраты предприятий, связанные с хранением бумажных документов, отказываться от них полностью нельзя. «Всегда есть риск утечки данных, проблем с электричеством и еще много разных нюансов», — отметил сенатор.

Напомним, 6 апреля, Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий требования к электронным дубликатам документов. Речь идет о базовом регулировании создания электронных дубликатов бумажных документов. Кроме того, создаются правовые основы для долговременного хранения документов в электронном виде.





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