Дэвид Бекхэм рассказал, что их с женой раздражает друг в друге: "Я очень чистоплотный, а она нет"

Вадим Карасев

Дэвид Бекхэм снялся в YouTube-шоу своего друга, футбольного тренера Гари Невилла, под названием "29 вопросов". Невилл расспрашивал приятеля о самых разных вещах, от любимого напитка (красное вино) до любимой песни Spice Girls (Say You'll Be There).

Были и более личные вопросы, например, о том, что в Дэвиде больше всего бесит его жену Викторию Бекхэм. Футболист предположил, что это его привычка покашливать:

Ей не нравится. Ну, я не всегда так делал, может быть, последние лет 15. Наверное, есть и другие вещи, которые мне нравятся, а ей нет. Я очень чистоплотный, а она нет.

После короткой паузы Бекхэм пояснил, что имеет в виду:

В том смысле, что я люблю убираться, а она нет. Она моется, конечно. Время от времени.

И ведущий, и гость посмеялись над этой шуткой и перешли к следующим темам. На вопрос о том, кто из детей больше всего похож на него по характеру, Дэвид ответил дипломатично:

Это очевидно, я вижу в каждом какие-то свои черты. В Ромео — упорство, в Харпер — доброту, в Бруклине — мягкость, заботливость. Круз очень забавный, а как говорит Виктория, я тоже довольно смешной, так что, наверное, это в нем от меня.

Некоторые из вопросов касались стиля Бекхэма. Спортсмен сказал, что, вопреки распространенному мнению, в этом он привык руководствоваться своим вкусом, а не предпочтениями жены:

Люди думают, что образы, прически, татуировки — это все влияние Виктории.

На самом деле это я решал, к примеру, выйти в кожаном комбинезоне или одеться с ног до головы в деним. Я всегда обожал моду.

Из своих многочисленных, часто экстравагантных причесок в числе любимых футболист назвал бритую голову, потому что "с ней ничего не нужно делать". А из татуировок (их у спортсмена уже 81!) назвал любимыми имена детей и Виктории.





Дэвид и Виктория Бекхэм с детьмиМаргарита Дорошевич