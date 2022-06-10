Для Dying Light стал временно доступен бесплатный набор Harran Tactical Unit

Вадим Карасев





Студия Techland выпустила полное издание игры Dying Light, которое включает в себя 26 дополнений. Кроме того, в цифровых магазинах игрокам стал доступен бесплатно набор Harran Tactical Unit.

Забрать набор Harran Tactical Unit бесплатно можно в течение 2 недель. Он включает в себя:

«Защитник» — облик бойца Harran Tactical Unit«Решатель» — дробовик бойца Harran Tactical Unit«Страж» — винтовка бойца Harran Tactical Unit с возможностью вести огонь очередями«Довод» — молот бойца Harran Tactical Unit с постоянным эффектом режима «Гипер»«Квадроцикл» — облик для машины бойца Harran Tactical Unit с полицейскими мигалками.

Набор Harran Tactical Unit уже доступен в Microsoft Store.

Dying Light: набор Harran Tactical Unit

С новым набором вы сможете вступить в состав опергруппы Harran Tactical Unit и помочь товарищам разобраться с зомби!

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