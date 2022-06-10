Для Dying Light стал временно доступен бесплатный набор Harran Tactical Unit
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Для Dying Light стал временно доступен бесплатный набор Harran Tactical Unit

Для Dying Light стал временно доступен бесплатный набор Harran Tactical Unit


Студия Techland выпустила полное издание игры Dying Light, которое включает в себя 26 дополнений. Кроме того, в цифровых магазинах игрокам стал доступен бесплатно набор Harran Tactical Unit.

Забрать набор Harran Tactical Unit бесплатно можно в течение 2 недель. Он включает в себя:



«Защитник» — облик бойца Harran Tactical Unit



«Решатель» — дробовик бойца Harran Tactical Unit



«Страж» — винтовка бойца Harran Tactical Unit с возможностью вести огонь очередями



«Довод» — молот бойца Harran Tactical Unit с постоянным эффектом режима «Гипер»



«Квадроцикл» — облик для машины бойца Harran Tactical Unit с полицейскими мигалками.

Набор Harran Tactical Unit уже доступен в Microsoft Store.

Dying Light: набор Harran Tactical Unit

С новым набором вы сможете вступить в состав опергруппы Harran Tactical Unit и помочь товарищам разобраться с зомби!
Перейти в Microsoft Store

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По материалам: newxboxone

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