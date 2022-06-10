Для Dying Light стал временно доступен бесплатный набор Harran Tactical Unit
Сегодня, 20:10 Вадим Карасев
Студия Techland выпустила полное издание игры Dying Light, которое включает в себя 26 дополнений. Кроме того, в цифровых магазинах игрокам стал доступен бесплатно набор Harran Tactical Unit.
Забрать набор Harran Tactical Unit бесплатно можно в течение 2 недель. Он включает в себя:
«Защитник» — облик бойца Harran Tactical Unit
«Решатель» — дробовик бойца Harran Tactical Unit
«Страж» — винтовка бойца Harran Tactical Unit с возможностью вести огонь очередями
«Довод» — молот бойца Harran Tactical Unit с постоянным эффектом режима «Гипер»
«Квадроцикл» — облик для машины бойца Harran Tactical Unit с полицейскими мигалками.
Набор Harran Tactical Unit уже доступен в Microsoft Store.
Dying Light: набор Harran Tactical Unit
С новым набором вы сможете вступить в состав опергруппы Harran Tactical Unit и помочь товарищам разобраться с зомби!
Перейти в Microsoft Store
По материалам: newxboxone