Хоррор Layers of Fears создается на Unreal Engine 5 для нового поколения консолей

Вадим Карасев





Команда Bloober Team, известная по серии Layers of Fear и ряду других проектов, представила свою новую игру — Layers of Fears. Это хоррор от первого лица, сосредоточенный на повествовании и исследовании. Разработчики обещают «удивительную новую историю» на основе Layers of Fear, Layers of Fear: Inheritance и Layers of Fear 2.

Игра Layers of Fears создается для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Разработка ведется на движке Unreal Engine 5, который позволит вывести графику в серии хорроров на новый уровень. Разработчики заявляют поддержку 4K, HDR и трассировки лучей.

Релиз игры планируется в начале 2023 года, пока без точной даты. Первый трейлер можно посмотреть ниже.

Watch this video on YouTube