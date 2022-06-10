Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь арестован при попытке покинуть страну. Его подозревают в хищении более 900 млн рублей
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Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь арестован при попытке покинуть страну. Его подозревают в хищении более 900 млн рублей

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь арестован при попытке покинуть страну. Его подозревают в хищении более 900 млн рублей

Бывший префект Северного административного округа Москвы и бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь задержан в московском аэропорту Внуково во время попытки вылететь на отдых за границу. Его подозревают в хищении более 900 млн рублей. По решению Центрального районного суда Красноярска экс-чиновник арестован на 1 месяц и 17 дней, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По статье обвинения "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Помощница Митволя Инга Шеленская прокомментировала задержание телеграм-каналу RT. По ее словам, Митволь "собирался на запланированный отдых с семьей в Турцию" (ранее в сети появилась информация, что Митволь пытался улететь в Дубай). Она отметила, что мера пресечения будет обжалована. Помощница также заявила РИА "Новости", что Митволь "находится во взаимодействии с властями".

Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах Красноярского края уточнил, что Митволя задержали еще 8 июня. В уголовном деле Митволь проходит как председатель совета директоров компании "Красноярский ТИСИЗ". По некоторым данным, арест Митволя связан с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске — в 2019 году данная компания выиграла тендер на корректировку проектно-сметной документации метрополитена. Как сообщает телеграм-канал Mash, арест произошел как раз в день завершения судебно-строительной экспертизы, которая оценивала стоимость строительства красноярского метро.

Олег Митволь начинал свою карьеру как бизнесмен, затем занялся политикой. Он также запомнился рядом резонансных поступков и высказываний. Так, в 2004 году, получив назначение на пост заместителя руководителя Росприроднадзора, Митволь начал конфликт с Аллой Пугачевой, обвинив певицу в незаконном строительстве бани в природоохранной зоне — постройку он требовал снести. Сама Пугачева обвинения отвергала.

В тот же период он выступал против известной телестройки "Дом-2", обвинив проект в ряде нарушений, связанных с охраной природы. Став в 2009 году префектом Северного административного округа Москвы, Митволь стал бороться с местным гей-клубом (он в итоге был закрыт) и пытался выселить из бывшего здания детского сада штаб-квартиру прокремлевского молодежного движения "Наши". Также Митволь регулярно конфликтовал с другими чиновниками, обвиняя их в "нечистоплотности", и от некоторых даже получил судебные иски в связи с нанесением урона репутации. В 2012 году Митволь основал партию "Альянс зеленых — Народная партия". Он также известен своими расследованиями в сфере экологии.

Известен Олег Митволь и в светском обществе столицы. Его супруга Мила Митволь дружила со многими представителями тусовки и приглашала их на семейные праздники.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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